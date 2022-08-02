物理老師太孤單！蓋棉被「偷用神器」　興奮到跳動

「杏壇歌手」陳昶均圓夢推出首張台語專輯《夜夜情》，自成長時期就迷上音樂的陳昶均，來自加拿大，畢業自加拿大最高學府多倫多大學，主修分子生物學的他，在發片前，曾任國高中物理老師，在學生中人氣頗高。但他憶及成長過程，父母不准他看電視、聽音樂，讓他覺得非常苦悶，當時他的解壓方式，就是每晚就寢時，蓋著棉被偷聽iPod裡的流行歌，當時他最崇拜的就是周杰倫、陶喆，這也促使他一畢業，就決定來台灣尋音樂夢。
《夜夜情》敘述一見鍾情的愛侶，經由朝夕相處後，無奈發現彼此南轅北轍，個性不合，即使單方面仍愛著對方，但越相愛越相殺，即使夜夜迷戀，到最後也只能分手收場，陳昶均表示：「單方面付出的愛，久了也只能設下停損點，不適合的愛，也許當機立斷對彼此都比較好。不要讓愛失去方向、也不要讓愛白費，也許下一站會遇到對的人。」
陳昶均在15歲時全家移民加拿大，知道昶均熱愛音樂的舅舅，送給他一台iPod，讓身處高壓家庭教育的他如獲至寶，由於父母當時禁止他聽流行音樂，這架iPod就成了他的「音樂神器」，當時他想盡方法找來音檔灌進iPod，還上網google收齊歌詞，每天將作業寫完、書讀完後的上床時間，就是昶均一天中最快樂的時刻，他蒙頭蓋著棉被，聽著耳機裡流瀉的音樂、跟著歌詞一一的學唱，體驗每首歌詞曲合一的獨特美感，和享受每位歌手的詮釋，他形容：「感覺我體內每個細胞都興奮在跳動！」但其實瞞著家人聽音樂，也讓當時的他很有壓力，不小心被發現或是唱歌都會被責備，他笑說自己當時故作「少年維特的煩惱」，「無限放大人在異鄉的孤寂感以及家人的反對，把自己當成悲劇的男主角。」常常聽著周杰倫的音樂融入歌詞中的情境。