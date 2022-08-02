台塑尖端開發磷酸鋰鐵電池　打入美aptera電動車供應鏈　

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台塑新智能公司董事長王瑞瑜表示，台塑新智能公司是集團發展新能源產業的控股公司，旗下有台塑尖端能源公司，著重在電芯、儲能、動力電池的發展，盡全力掌握磷酸鋰鐵的技術與應用，來取代不環保、壽命也不長的鉛酸電池，接下來更往上延伸到各類的家用、商用與工業儲能，如今又與aptera合作動力電池，這展現了公司磷酸鋰鐵研究與經驗累積相當扎實與豐富。
關於近來電動車起火、相關電池事件，王瑞瑜表示，過去電動車多用鋰三元電池，它有高容量且續航力很強，但缺點是使用的是貨源較不穩定的貴金屬，同時燃燒時會釋放氧氣，使燃燒的車子不易滅火，但磷酸鋰鐵電池主要原料是鐵，貨源相對穩定，安全性也比較讓大家安心，而近年來技術的發展，磷酸鋰鐵電池的容量與續航力都有提升，與鋰三元電池已經是不相上下，因此也有許多車廠慢慢轉向磷酸鋰鐵電池。
王瑞瑜表示，而aptera也看到了公司研發相對安全的磷酸鋰鐵電池，因此雙方一拍即合，未來也將攜手跟研發人員、相關機構合作，希望替新世代的電池材料提供更安全環保、更低廉更高智能的產品，為地球節能減碳盡一份心力。
台塑新智能總經理劉慧啟表示，雖然目前電動車多使用鋰三元電池，但相關研究顯示，未來三到五年之內，有超過四成的電動車會用磷酸鋰鐵電池，儲能領域也會有8成使用磷酸鋰鐵電池，而台塑已經深耕磷酸鋰鐵電池10多年，這次跟aptera合作只是剛開始，對潛在的商機非常有信心。
劉慧啟也說，雖然aptera目前3萬輛電動車訂單仍使用鋰三元電池，但目前為了雙方的合作，已開始規格化測試，希望兩年內，2024年第一季彰濱廠的產能能開出來後就可以擴大合作，未來更可能在台灣有aptera太陽能電動三輪車的組裝線。
aptera Motors品牌核心理念為追求永續與高效率的能源使用，藉由更符合空氣力學的車體造型，降低汽車啟動與行駛的能源耗損，再搭配輕量化複合材料製作的車身，達到安全且舒適的駕馭體驗。其所設計的aptera Paradigm電動車，3輪與水滴流線造型可有效降低空氣阻力，馬達採用150kW與100kW，百公里加速僅需3.5秒與5.5秒，搭配車體太陽能發電系統與100kWh的儲能電池，最長續航力可達1,600公里。