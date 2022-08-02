柬埔寨旅遊超危險？過來人曝「恐怖經歷」：跟團也別落單

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沒想到貼文底下有不少人分享自身經驗，「柬埔寨一直都很危險，過海關給小費是常態，就算是跟團也別落單」、「去吳哥窟要請私兵荷槍當保鑣啊！我認真的，去旅遊社問就知道了，而且都是團進團出的，台灣人在落後國家就是肥羊一頭」、「去吳哥窟團旅會有警方還是軍人跟團」、「2017去過吳哥窟，機場內部都是荷槍實彈的警衛，不誇張」、「2017跟團去過吳哥窟，觀光區各國遊客很多，領隊都會提醒手機拍完照就快收起來，以免被飛車搶劫」、「我有個朋友之前去柬埔寨旅遊，被槍指著搶劫，整個背包護照手錶都掰掰，不過後來有活著回來台灣」。
也有人分享不同體驗，「去過一次覺得不錯，現在這樣可惜了」、「可惜了吳哥窟那些古蹟，以前曾有一段榮景的」、「還好已經去過了…五年前去自助不覺得治安差，但海關真的會一直跟你要小費才放人，我裝聽不懂就是了」、「2019年去自助覺得很正常啊！歐美人超多」、「觀光地區沒那麼誇張齁！2017去柬埔寨3-5天根本沒事，還一堆白人觀光客。」
據了解，YouTuber「好棒Bump」22日上傳一部到柬埔寨救人的影片，過程非常危險，更被當地員警出賣，所幸透過台灣外交部、當地義工隊、媒體、警方等多個機關溝通救助，歷經數日奔波及周旋才完成救援。最後也不禁呼籲，別再輕信國外的高薪工作，因詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。（編輯：詹鎰睿）