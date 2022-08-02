裴洛西晚間將抵台　黃珊珊：很景仰的從政前輩

美國眾議院議長裴洛西即將在今（2）日晚間抵達台灣，而傳出在抵達松山機場後，也將隨即下榻台北市的君悅飯店。對此台北市政府方面也提前做好準備，副市長黃珊珊表示，市警局將會依照需求來部署警力，台北市政府不會輕忽任何需求。黃珊珊也提到，裴洛西是他非常景仰的從政前輩，30幾年的公職生涯，也代表了某部分的特殊意義。
針對裴洛西晚間即將抵台一事，黃珊珊今日下午受訪時指出，台北市政府站在地方政府立場，當然是要保障所有到台北來的人的安全。「裴洛西議長他其實是非常資深，我個人是滿景仰的從政前輩，30幾年的公職生涯，他代表某部分意義。」黃珊珊說，中華民國是一個主權獨立國家，相信我們有權利跟信心與全世界來往，所以不管是哪裡來的都是客人，我們一定會好好接待。
黃珊珊強調，站在台北市政府的立場，會盡量做好維安，「但就國際局勢來看，我覺得必須還是要顧及到我們自己國家立場。」黃珊珊說，歡迎各種對於台灣的友善，任何意見也都可以接受，但如果有不必要的恫嚇，也是不能輕忽，還是要審慎為之，「所以不用特別挑釁，但也不用過度緊張。」
現場記者也追問，裴洛西抵台一事，會不會對年底選情造成影響？對此黃珊珊也回應，任何事都可能會影響到選舉，但不要去製造各種衝突，台灣人民希望和平穩定、經濟繁榮，站在這前提下，和平當然是最重要的，沒有和平就不可能有後面，還是回到民生至上，這才是最重要的事情，「每天搞什麼抗中保台或意識形態的對立，我覺得都是沒有必要的。」