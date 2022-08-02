裴洛西確定訪台　胡錫進改口「讓她來」：軍事回擊非開戰

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他說，軍事回擊不意味著由中方發動戰爭，而是使出前所未有的軍事施壓手段，包括他之前曾提及最重要的，就是解放軍派戰機伴飛裴洛西的專機飛進台灣。
胡錫進指出，他和幾乎所有軍事和外交專家都相信，台灣軍方絕對不敢對伴飛的解放軍機開火，「平時他們對我機就不敢，裴洛西訪台期間他們尤其不敢」，因為那意味著解放軍排山倒海的報復與戰爭爆發，台灣無法承受。
他說，有人認為美軍可能會反過來報復，以後也派戰機飛越台灣，那就讓台灣上空變成中美戰機開展極限對峙和對抗的舞台，解放軍戰機離得近，力量投射可以最大化。
胡錫進並稱，「美軍在這裡絕對鬥不過我們，台灣更受不了天天頭頂劍拔弩張」，而且這種遊戲上演到什麼程度，如何結局，中方有充足實力說了算，美台都耗不起，他們一定會最終退縮。
他還說，這一次不能後退，這次危機要給美國鷹派針對台灣立規矩，徹底壓垮民進黨當局囂張氣焰的絕佳機會，要狠狠教訓他們，美國無法形成與中國全面對抗的統一意志，更動員不了整個西方對中國同仇敵愾。
胡錫進表示，「我們做過無數警告，但缺一次行動的驗證」，這個驗證早晚要補上，相信解放軍已經做了大量戰機飛越台灣島的準備，裴洛西送來難以置信的絕佳機會。
對於胡錫進又撂狠話，中國網友則酸他，「你這話充分說明誰是紙老虎」、「這是自我貼金的說法，徹頭徹尾的紙老虎」、「坐視不管的舉動就是伴飛，還真是不嫌丟人不怕被全世界取笑」。
英國「金融時報」（Financial Times）上月率先披露裴洛西訪台的消息，胡錫進隨即屢屢撰文頻撂狠話，包括她敢在台灣停留，這是點燃台灣海峽局勢火藥桶的時刻，要殲滅美國航空母艦，不惜攤牌提前解放台灣等。
胡錫進甚至在推特留言稱，解放軍可擊落裴洛西的專機，後因被檢舉、帳號遭封鎖，他只好刪文。由於北京當局執行嚴格的外網管制，中國網友反質疑他怎麼能用推特。
台灣軍事專家陳國銘1日接受美國自由亞洲電台（RFA）訪問表示，胡錫進喊殺喊打，他是退役環球時報特約評論員，講白一點，不講辛酸辣，沒有上通告的機會，不用隨之起舞。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110802