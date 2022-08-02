泰國電影《天生一對2》燒起古著熱 票房3天破1.34億
近幾年泰國電影戲劇興起，陸續拍出多部叫好叫座的戲劇和電影。其中，泰劇《天生一對》造成泰國古著熱，年輕男女流行遊阿瑜陀耶府，並換上古著在古蹟景點拍照。繼自電視版故事的電影《天生一對2》上週末在泰國開演，短短3天內就累積了1.34億泰銖（約1.11億台幣）的票房，讓泰國電影院再掀人潮。
據悉，該劇由Bella及Pope主演，劇情延伸到大城之後的曼谷王朝，為他們的下一世。前一世Bella主演的角色先愛上男主角，不過這一世則是Pope猛追Bella，一樣在愛情笑料中，傳達著泰國面對殖民強權等反應的歷史脈絡，動作戲也頗刺激。另外，電影在視覺宣傳頗吸睛，所吸引的並不只有當時看劇的受眾，連學齡兒童都掀起搶看潮。百貨公司由也有免費服裝道具展，看完電影立刻想要跟風拍照，也可被滿足。
而電影版中有一幕是暹羅日蝕，也是拉瑪四世時期重要的大事，承襲了電視版的特色，電影同樣也把歷史舖陳於故事之中，如暹羅如何面對列強的壓力，成為東南亞唯一未被殖民過的國家，更也加入了驚險刺激的情節。而電影主角設定為劇集的男女主角轉世，由於他們生生世世都會是靈魂伴侶，因此只是轉變時代背景，角色不變，維持真愛永恆的特色。