淨空法師逝世！周潤發曾見一面 「豪捐215億」親曝原因
淨空法師在7月26日凌晨2點圓寂，享耆壽96歲，他宣傳佛教62年，受許多人追隨，連不少明星都是信徒，消息一出，大批信眾、志工也紛紛透露不捨之情。淨空法師和影帝周潤發也有過一段淵源，據傳周潤發某次與淨空法師僅見了一面，就決定捐出高達56億港幣（約215億台幣）的全部家財。被問起此事，周潤發也只是笑笑的表示「死了錢也帶不走」，相當瀟灑。
淨空（釋淨空）是知名佛教法師，法名覺淨，字淨空，時常講經、海內外都有信徒，根據《香港01》報導，他也曾在2000年受邀赴港，當時周潤發也特別前往拜會，並在2018年決定捐出約56億（約215億台幣）全部家產做善事，也有一說是20億港幣（約80億台幣），這樣的善舉，也吸引韓國電視台MBC《真實故事探索隊》特別專訪，問及周潤發捐出財產是否屬實？
周潤發則是露出微笑，表示「財產不是妳永遠擁有的，有一天走了以後，還是留下來給別人，現在（財產）放在銀行，死了也不能帶走，要想想死了要把錢送給誰，捐給有意思的機構，或是需要這筆錢的人挺好的」，更說道妻子陳薈蓮也非常贊成他捐出全部財產。周潤發出道多年，憑著精湛演技曾獲三次金像獎最佳男主角、兩次金馬獎最佳男主角，電影代表作有《英雄本色》、《監獄風雲》、《賭神》等，1995年赴美國好萊塢發展，在演藝圈極具高知名度。