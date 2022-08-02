中央能源政策　中市議員：害全民受苦

台中市議會今(2)日進行中央能源政策對民生影響專案報告，國民黨議員張廖乃綸指中央，不該將私立幼兒園、托嬰中心及大學、大專校院排除在學費凍漲名單外，不能因中央錯誤的能源政策，讓學生、幼兒及家長遭殃。





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張廖乃綸表示，經濟部針對住宅用戶調漲電價 9% ，產業用電大戶調漲電價 15% ，理由是因為國際燃煤和天燃氣價格飆漲，整體燃料成本突然升高，事實上就是中央能源政策錯誤所造成的後果，害全民受苦。

張廖乃綸指出，雖然中央宣布高中以下學校及六大類民生產業電費不調漲，結果私立托嬰中心、托兒所、幼兒園，竟然不在這波凍漲名單內，民進黨政府口口聲聲說國家要幫忙養孩子，結果就是這樣養的嗎？天氣這麼熱，難道要叫小小孩就不吹空調、不吹電扇嗎？而如果私幼、私托撐不住成本上漲的壓力，最後還是會轉嫁到家長身上。

張廖乃綸說，大學、大專校院也不在這一波電費凍漲的名單內，大學校園內不論教學或實驗都需要大量用電，如果電費大漲，學校的營運成本勢必大幅增加，這不但可能影響教學及研究品質，部分學校考慮漲學雜費，最後倒楣的還是家長。

他要求，市政府一定要向中央強烈要求，對於各級學校及幼兒園、托育機構都該凍漲電費，不要因為錯誤的能源政策，衝擊大小孩子的受教及托育品質，也加重家長的負擔。