月底截止！賽珍珠基金會獎助新住民研究論文

我國「新南向政策」推動以來，強化了台灣與東南亞、南亞國家的關係，新住民及其子女跨文化的優勢也逐漸受到重視，財團法人台北市賽珍珠基金會(以下簡稱該會)首度辦理「2022新住民研究論文獎助計畫」，期盼透過學界對新住民議題的研究，使政府、相關民間單位能更優化其政策及服務內容與方向，以提升推行效能，並有助於新住民及其子女生活、能力等面向之改善。計畫簡章已公告於該會官網，歡迎108~110學年度畢業之博碩士，凡以新住民及其家庭為研究議題之畢業論文，皆可提出申請，申請時間至8月31日止，敬請把握機會。
截至今年6月，全台新住民人數已逾57萬人，再加上其子女人數更是突破百萬大關，近年來因應政府提出的「新南向政策」，教育部頒布之108課綱中，小學生除了本土語文外更有七國東南亞語可以選擇修習，可見政府對新南向人才培育的重視，新住民成為最具說服力的文化大使和東南亞語老師，新二代的的跨文化背景也成為優勢。而如何提升新住民及其子女之臺灣境遇及能力亦開始受到各界關注，故該會期盼透過學界對新住民議題的研究，促使大眾對新住民的生活、培力、多元文化等面向，有更多的認識，使各界亦能重新檢視並優化對新住民及新二代的相關政策、服務之規劃。
該會尤英夫董事長表示：「本會首度舉辦論文獎助計畫，因此特別獎勵近三年來研究新住民議題的博、碩士論文，感謝余陳嫦娥女士全額贊助本計畫，期盼未來各界都能更關注新住民議題。」本計畫預計評選出優秀博士論文1名及優秀碩士論文3名，評選結果將於10月31日公告於該會官網，並於今年12月辦理論文發表會，歡迎符合資格之研究生提出申請，也歡迎對此議題有興趣之民眾一同參與論文發表會。活動詳情請參閱賽珍珠基金會官網https://www.psbf.org.tw/article/172，或致電洽詢(02)2504-8088#21社資組潘專員。