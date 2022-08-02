「J2女神」畢業了！辣穿比基尼曬深V 親吐真實心聲
25歲女星梁凱晴原是香港旅遊節目《東張西望》的外景主持人，多年前到香港打拼，不過她其實是位台灣女孩，還曾就讀北一女後考上政大東方語文學系，學歷相當亮眼。日前她就在社群平台上自曝，已經和TVB簽約期滿畢業，也曬出一系列美照、大秀好身材，並吐露和電視公司簽約的多年真實心聲。
出生在台灣的梁凱晴，曾就讀北一女畢業後到國立政治大學就讀，高學歷的她也擁有亮眼的外表，在一次看到TVB的招募貼文，原本是嘗試應徵，結果反而獲選成為旅遊節目《3日2夜》主持之一，便正式踏入演藝圈。梁凱晴不僅外型甜美、身材姣好，也因有171公分高挑身材，被封為長腿女神，近年來也因為疫情，她選擇回台灣錄製旅遊節目，清新又性感的形象深獲粉絲喜愛，不過她昨（1）日突宣佈要從TVB正式畢業。
梁凱晴在社群平台上，曬出一系列性感美照，只見她身穿粉色比基尼，亮出招牌陽光笑容，不斷變換撩人姿勢，讓粉絲看得目不轉睛，並提到8月的第一天，要跟大家說凱晴從TVB畢業，「回首這五年來經歷各種開心、感動、辛苦到崩潰、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。」
梁凱晴也憶起在20歲時，就這樣進到完全未知的領域，「拍了各種節目，去了很多不同國家跟地方，這些回憶對我來說真的很珍貴，也感謝TVB跟大家給我這個機會。」雖然已經從TVB畢業，但梁凱晴表示仍會繼續在演藝圈打滾，期待不管是拍節目、電影、YouTube等等，希望能透過更多管道、出演更多作品給大家看。