裴洛西訪台！美軍雷根號部署護航、國軍幻象機台東監控

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裴洛西搭乘的C-40C行政專機從馬來西亞起飛後一路往東飛行，「繞路」避開南海，以降低可能遭遇中國軍事威脅，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）上空轉向往北。駐紮日本的雷根號航艦結束南海及新加坡港口的巡弋任務，於7月31日穿過聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait），航行至菲律賓海，「ㄧ路向北」航行疑似為裴洛西的專機護航。雷根號為美國海軍第9艘尼米茲級核動力航艦，也是21世紀第一艘服役的美軍航艦，最多能夠搭載90架艦載機與直升機。
與雷根號航艦同行的打擊群還包括希金斯號驅逐艦（USS Higgins，DDG76）、提康德羅加級安提坦號巡洋艦（USS Antietam，CG54），以及蒂珀卡努號補給艦（USNS Tippecanoe）
除了雷根號打擊群外，的黎波里號（USS Tripoli LHA-7）兩棲突擊艦目前位於沖繩南部，最多能搭載多達20架F-35B隱形戰機。美利堅號兩棲攻擊艦也能搭載陸戰隊的F-35B戰機、MV-22B魚鷹式旋翼機，目前仍在日本長崎縣佐世保基地停泊。
10架幻象機進駐台東志航基地
從上月25日漢光38號演習開始，就有10架幻象2000戰機進駐台東志航基地。面對共軍恫嚇，國防部今日清晨發布，自今（2）日8時至4日12時止，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，時間將依共軍威脅適切調整。
中國大陸海事局公布，從8月2日0時至8月6日24時在南海部分水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入，遭質疑是以軍演回應裴洛西訪台。對此，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握臺海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。
解放軍2艦東台灣緊盯裴洛西專機
日本防衛省統合幕僚監部發布中國海軍艦艇動向報告，指7月30日及31日各有一艘共軍艦取道日本周邊海域進入太平洋，分別是南京號護衛艦與安陽號飛彈驅逐艦，由於時值裴洛西可能訪台敏感時刻，遭質疑是監控裴洛西專機。