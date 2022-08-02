移工逃逸人數超過7萬　勞動部：失聯當日即可報案

隨著缺工難題激增，以及結構性的勞資問題未處理，近來移工逃逸情況日愈嚴重，截至今年6月底，失聯移工已逾7萬人。勞動部勞動力發展署表示，移工若失聯，當天雇主得立即通知移民署及警察機關執行查察，無須等待三天。近期報載一名雇主最近引進看護工於完成隔離後即發生失聯，雇主至警局報案卻不受理。勞動部表示，依據《就業服務法》第 56 條第 1 項但書規定，移工有失去聯繫之情事，雇主得立即通知移民署及警察機關執行查察，規定並無限制須等待三天。
發展署並表示，為協助雇主於機場得以順利接機，勞動部已於桃園及小港國際機場設置移工機場服務站，移工入境前，雇主應於勞動部的移工接機網站登錄移工接機資訊，接機服務人員將於移工班機抵達時，確認移工身分、協助移工辦理入境採檢、完成居家檢疫系統設定、協助證照與行李查驗及通關等手續，後續並安排搭乘防疫計程車或巴士前往防疫旅館或防疫宿舍完成三天居家檢疫及四天自主防疫。 發展署說明，依據指揮中心規定，疫情期間移工入境後，應於同一地點完成三天居家檢疫及四天自主防疫，移工於完成自主防疫隔天的零時即可移工失聯當天可立即通報查察。
勞動部提醒雇主應注意移工完成隔離的交工程序離開隔離地點，雇主或仲介公司務必與防疫旅館或防疫宿舍確認接送移工時間及接送人員，避免移工解隔離時間到後自行離開隔離地點，或遭不明人士接走。 為加強查緝非法移工，民眾如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關，或撥打 0800-000978 專線提出檢舉。如經查獲失聯移工、違法雇主或非法仲介屬實者，勞動部將視查獲人數，每案核發5,000元至 7 萬元不等獎勵金。
※【NOWnews 今日新聞
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