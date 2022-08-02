蔬果店經理是「多肉生物」？主業是睡覺 招攬客人靠露臉
蔬果店店經理竟然是「橘白多肉生物」？日本橫濱市朝日區有一間蔬果店，每天販售各種包裝好的新鮮蔬果，總是吸引許多民眾上門光顧，然而每天面對絡繹不絕的客人，「店經理」似乎顯得不太專業又怠惰，總是在專屬座位上偷懶打盹，卻還是附近的人氣王，原來牠不僅是店裡的吉祥物，還是一隻長相及身材都圓潤的橘白貓！
這隻橘白貓的名字叫做「小梅（めーちゃん）」，是這間已經經營三代老是蔬果店的「店經理」，飼主表示他們是在小梅4個月大的時候收編牠，後來牠也習慣在店裡出沒，因為個性親人、對任何人摸摸都顯得很自在，因此有越來越多顧客都會特地到這裡拜訪牠。小梅在店裡的工作除了招呼客人以外，還負責店內的保安、店前交通管制以及驅趕老鼠等工作，不忙碌時就會待在會計的桌子上，或是攤位上的箱子裡睡覺。
店家也笑說，小梅由於是鶴嶺商城街的人氣王，加上牠相當會招攬生意，因此「月薪」大約有26萬日幣（大約台幣58890元），外加柴魚片、貓跳台、每個房間裡都有玩具等福利，不過牠也有一些「地雷區」，就是討厭在箱子裡睡覺時被搬動，因為牠連打盹時也要堅持「堅守崗位」！
網友看了小梅的照片後都笑說：「好可愛的貓店長」、「如果我住附近一定天天去跟牠買菜」、「想問可以買店經理嗎？」、「名副其實的招財貓」、「這店貓看起來福利很好，圓滾滾的」、「有貓就給讚」，現在來看一段小梅的影片吧！（編輯：陳珮瑜）