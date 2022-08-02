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7-11刷beanfun!橘子支付爽賺15%回饋！快來領零用金

▲8月1日起用戶只要在7-11用橘子支付消費單筆滿77元(含以上)，就能獲得15%零用金回饋；到了週六、週日滿76元(含以下)，再加碼10%零用金回饋。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲8月1日起用戶只要在7-11用橘子支付消費單筆滿77元(含以上)，就能獲得15%零用金回饋；到了週六、週日滿76元(含以下)，再加碼10%零用金回饋。（圖／記者黃韻文拍攝）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-02 17:54:12

一眨眼，2022年已邁入下半年，近來萬物皆漲也讓許多人喘不過氣，對此，始終帶給消費者驚喜的beanfun!橘子支付，在8月推出第5波好康，也是繼橘子嘉年華後再祭超狂15%回饋！8月1日起，用戶只要消費單筆滿77元(含以上)，就能獲得15%零用金回饋；到了週六、週日滿76元(含以下)，再加碼10%零用金回饋，要讓全民買的超有感！

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▲橘子支
▲從8月1日至8月31止，包括每週一到週日，用戶於7-11單筆消費滿77元(含以上)，就能直接獲得15%零用金回饋。(圖／橘子集團提供)
最新一波橘子支零用金回饋，從8月1日至8月31止，包括每週一到週日，用戶於7-11單筆消費滿77元(含以上)，就能直接獲得15%零用金回饋，每個帳戶最高可享300元回饋。另外，如果是在週六、周日消費滿76元(含以下)可再加碼獲得10%零用金回饋，一個帳戶每週最高享50元零用金，每週總回饋50萬元。除此之外，活動期間內首次從beanfun!點擊「錢包」進入橘子支付，完成beanfun!綁定者，享每一筆帳戶消費10%零用金回饋，每個帳戶最高享50元零用金，總回饋共70萬元。

而為了迎接新用戶，平台業者也提供認證攻略，第一步先載好beanfun!、第二步「點選錢包」、第三步「點選申請」、第四步「完成身分驗證」、第五步「點選同意繼續」，最後就是「輸入手機驗證碼」，輕鬆簡單就能買得省，更有效率。

即起到7-11嗶beanfun!橘子支付　消費滿150元最高回饋15%

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