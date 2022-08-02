王傳一為愛女戒菸「暴肥8公斤」　親揭第二胎計畫

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王傳一認為其實戒菸沒大家想像中困難，他回想戒菸最可怕的是突然來襲的戒斷症狀，如注意力不集中、焦慮等不適感，過往也有朋友分享這種不適感會折磨身心與意志力，艱辛難耐。在戒菸初期他也曾在失敗與再挑戰間輪迴，也開始擔心若不斷累積失敗會擊垮戒菸決心，不過其實最重要的還是堅定的決心跟毅力，要相信自己可以完成，加上愛女兒的動力就能努力朝著目標邁進，若擔心毅力不足，他建議可以搭配尼古丁戒菸輔助品，讓戒菸之路事半功倍。
王傳一現場談到，在維持戒菸一段時間後，自己也開始對菸味感到不喜歡且敏感，連環境有殘留的菸味都不太能接受。像是自己妝髮造型師有吸菸習慣，即使請他們吸菸後要洗手，盡量清潔乾淨，二手菸殘留的味道還是會很重，但他之前卻從未發覺，而為了愛女，他也當起阻擋菸味的角色，嗅到一點點的菸味都會立即帶女兒離開，為女兒打造專屬無菸環境。
王傳一戲內總飾演霸氣總裁，私底下卻是「女兒的大玩偶」，常被笑稱是標準女兒控，每分每秒都不想離開女兒。小孩成長速度很快，因此近幾年即使長期在外拍戲又出外景，一有空檔就把握與女兒相處的時光，陪女兒塗指甲油、穿裙子都願意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！