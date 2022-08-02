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王傳一為愛女戒菸「暴肥8公斤」　親揭第二胎計畫

▲王傳一菸齡20年，為愛女戒菸。（圖／嬌生）
▲王傳一菸齡20年，為愛女戒菸。（圖／嬌生）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-02 19:20:00

王傳一今（2）日擔任戒菸大使出席分享記者會，從大學開始抽菸，王傳一菸齡超過20年，為了女兒5度戒菸成功，已經4個月沒碰菸，後遺症就是變胖8公斤，王傳一原本75公斤，為了9月進組拍戲，天天報到健身房減重，問他想不想生第二胎？他說：「下一胎也可以啊，身體健康的話，我們有考慮但不會一定要，老婆也是順其自然。」

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王傳一決定戒菸與女兒有關，他說，自己最愛的互動瞬間是回家後女兒馬上撲進他懷裡，然後讓女兒坐在他的肩上享受「飛高高」的速度感，但若頭髮常殘留菸味，與女兒的互動便會減少。而且，在女兒成長過程中，他發現女兒對菸味非常敏感，嗅到一點味道都會立即跑走，若有親友來訪而身上有明顯的菸味，女兒就會直接跑進房間，後來才了解，這就是小孩討厭菸味最直接的反應。加上網路上大家分享二、三手菸對小孩健康影響，成為壓倒他的最後一根稻草，索性下定決心把菸戒掉。

▲王傳一戒菸變胖8公斤，積極健身減重。（圖／嬌生）
▲王傳一戒菸變胖8公斤，積極健身減重。（圖／嬌生）
王傳一認為其實戒菸沒大家想像中困難，他回想戒菸最可怕的是突然來襲的戒斷症狀，如注意力不集中、焦慮等不適感，過往也有朋友分享這種不適感會折磨身心與意志力，艱辛難耐。在戒菸初期他也曾在失敗與再挑戰間輪迴，也開始擔心若不斷累積失敗會擊垮戒菸決心，不過其實最重要的還是堅定的決心跟毅力，要相信自己可以完成，加上愛女兒的動力就能努力朝著目標邁進，若擔心毅力不足，他建議可以搭配尼古丁戒菸輔助品，讓戒菸之路事半功倍。

▲王傳一陪女兒塗指甲油、穿裙子都願意。（圖／嬌生）
▲王傳一陪女兒塗指甲油、穿裙子都願意。（圖／嬌生）
王傳一現場談到，在維持戒菸一段時間後，自己也開始對菸味感到不喜歡且敏感，連環境有殘留的菸味都不太能接受。像是自己妝髮造型師有吸菸習慣，即使請他們吸菸後要洗手，盡量清潔乾淨，二手菸殘留的味道還是會很重，但他之前卻從未發覺，而為了愛女，他也當起阻擋菸味的角色，嗅到一點點的菸味都會立即帶女兒離開，為女兒打造專屬無菸環境。

王傳一戲內總飾演霸氣總裁，私底下卻是「女兒的大玩偶」，常被笑稱是標準女兒控，每分每秒都不想離開女兒。小孩成長速度很快，因此近幾年即使長期在外拍戲又出外景，一有空檔就把握與女兒相處的時光，陪女兒塗指甲油、穿裙子都願意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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