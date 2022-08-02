女星錯過家人生日！自責偷哭　泣訴「不孝順女兒」

艾薇推出新歌《悲傷的五個步驟》，以Live的形式錄製，艾薇表示：「所以我必須完全投入，每一次的演唱都一定要盡全力詮釋，希望讓大家可以感受到歌曲的溫度與故事，不管是在技巧上還是感情上都能有所共鳴。」同時也非常興奮能有這一次的嘗試，好勝心強的她事前準備充裕，從她知道這首歌會挑戰One Take開始，艾薇每一天都會瘋狂練這首歌，就連早上剛睡醒也是，她非常嚴格要求自己每天按著設定的目標練唱，完全不敢鬆懈。
《悲傷的五個步驟》這首歌靈感來自於心理學悲傷的五個階段，當一件悲傷或受難的事件發生時，第一步是否認、再來憤怒、討價還價、沮喪，到最後的接受，每個人在面對事件發生時並不一定會照這個階段走，有可能會少幾個步驟，有可能會在某個階段停留很久，最終能放下的過程是接受。在談及這首歌的時候，艾薇說：「自己悲傷的過程中並沒有憤怒的過程，通常只是難過最後釋懷，願每個人都能找到自己與悲傷和解的方式。」
出道以來，讓艾薇感到悲傷沮喪的是沒有辦法幫家人過生日，和家人感情深厚的她，每逢過節都會跟家人慶祝，但這幾年因為疫情關係，不能隨時回馬來西亞，導致錯過幾次家人的生日甚至是新年。艾薇表示，「一開始很氣自己，覺得一直不在爸爸媽媽的身邊，就連生日都沒辦法和他們慶祝，是不是一個不好、不孝順的女兒，生氣完就會開始自己偷偷哭、很沮喪，但通常這個階段艾薇都不會讓別人知道。」最後她釋懷了，接受沒辦法跟家人面對面慶祝的事實，轉念後的她也開始想辦法，看可以怎麼做，像是透過視訊一起唱生日快樂歌、訂生日禮物送給他們、和家人心裡凝聚在一起的力量大過一切。