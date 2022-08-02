疫情衝擊弱勢兒少　救助協會籲大眾響應1919陪讀計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《1919陪讀計畫110學年上學期成果報告》指出，在所資助的2,296位兒少中，37%為單親家庭，44%需倚賴政府或社福單位的經濟補助。全體孩子中，558位孩子家庭有特殊狀況，其中21%的家長以打零工為生，17%為身心障礙。
今年國小六年級的阿林，媽媽在生下他後就離開了，爸爸吸毒經常進出監獄，阿公又無力照顧，還好姑婆收養了他，但姑婆有腎臟病、高血壓、糖尿病，腳也不良於行，平時僅靠按件計酬的家庭代工維生，還得照顧一個智能不足的41歲兒子，也就是阿林口中的「阿伯」。
阿林的姑婆表示，代工價錢很不好，像穿眼鏡布袋線，一個2角，一天拼1000個，也才200元，今年受到疫情衝擊，生活更艱難了。
今年6月初，阿林與阿伯先後確診，業主擔心代工品傳染病毒而暫停供貨2週，姑婆與阿伯只好臨時去當掃馬路的派遣工，加上1919食物銀行提供食物包，才勉強撐過這段沒工可代的日子。
阿林的姑婆表示，自己跟兒子都沒有能力教阿林讀書、寫功課，也沒錢讓他去補習，好在他從國小二年級就到台南神召1919陪讀班學習；自己因糖尿病住院開刀時，也很感謝陪讀班老師幫忙照顧阿林幾天。
阿林的姑婆談到，阿林從小沒有媽媽，每當母親節、生日時，總會被同學笑，讓阿林很是傷心，但自從去陪讀班後，教會的牧師與老師把他當成自己孩子般疼愛，再加上交到朋友，阿林變得開朗許多，也會記得她愛吃什麼，變得很貼心。
台南神召1919陪讀班負責人柯婌文說，許多弱勢兒少有隔代教養及經濟困難的問題，救助協會提供金錢、物資，教會則出動人力、義工陪伴，對失功能家庭來說，兒少最需要的仍是「陪伴」，會影響到身心靈、人格養成等。
柯婌文說，阿林是學校轉介來的，剛來時總是皺著眉，整個人感覺很陰沉，打架、講髒話是家常便飯，但現在變得陽光多了，每天準時寫完功課，晚上回家還會幫姑婆做代工，「他說將來長大要當消防員呢。」
救助協會邀請王淨擔任1919陪讀計畫代言人，王淨得知阿林未來想當消防員，今天在記者會上送給他，自己親手寫的卡片與一台嶄新的玩具消防車，鼓勵阿林努力朝消防員的目標邁進。
救助協會表示，110學年度1919陪讀計畫將資助2500名弱勢家庭兒少，年度經費為6000萬元，然而到今年到6月底止，募款收入僅達年度目標1/3，呼籲社會大眾，每個國小班孩子一個月僅需1200元、國中班孩子一個月僅需2000元，盼一同支持1919陪讀計畫，幫助弱勢兒少走過成長的風與雨，迎接燦爛晴天。