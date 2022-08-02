院子種貓薄荷！黑澀會浪浪「攜家帶眷」串門子：來開趴囉
看來又有「黑澀會」侵門踏戶啦！國外一名女網友日前因為想綠化自家庭院，買了許多盆栽與家具精心佈置，沒想到其中幾盆「貓薄荷」竟引來一群浪浪天天來串門子，最後索性將院子當成自己家一樣，網友看了都笑說：「根本貓天堂！」
根據《The Dodo》報導，女網友妮琪Nikki Byrne從未養過貓咪，只是剛好買了幾盆貓薄荷放在院子裡，沒想到某天早上就聽見院子傳來一陣騷動，接著她就在紗窗門後看見一隻老大虎斑貓不小心將一盆貓薄荷打翻！妮琪覺得很有趣，便替牠取名「先生Mister」，也在院子裡放清水與食物，以便「先生」來這裡休息的時候好好享用。
或許是「呷厚道相報」，也或許是「先生」覺得妮琪的院子很安全，沒多久牠竟然帶著一群黑色浪貓子弟到這裡玩耍，天天都在院子裡開趴嗨玩！妮琪索性直接將院子改造成浪浪遊樂園，裡頭擺了各種貓玩具、跳台和貓抓板，而原本警戒心強的「先生」也在妮琪的耐心之下，敞開心防接受妮琪的摸摸與親手餵食，讓妮琪覺得又驚又喜！
網友看了都紛紛表示：「我的天吶，根本小貓天堂」、「被黑幫佔領了」、「妳可以在院子開貓咪日托中心了」、「貓薄荷種起來！」、「貓：妳沒養貓？現在有囉！」現在一起來看看「先生Mister」的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
同場加映黑貓們玩耍的影片～