吳婉君放辣照！大曬事業線美背 網抓「亮點」釣本人羞回
女星吳婉君是八點檔的熟面孔，近期加入《一家團員》，個性活潑的她也時常在社群平台上，分享拍戲與日常生活。今（2）日下午她就PO出一系列比基尼照，不只解放傲人美胸，轉過身後還有白皙美背，讓人看得目不轉睛，不過就有眼尖網友發現另外一個「亮點」，讓吳婉君哭笑不得。
吳婉君曾參與多部台語劇演出，於《炮仔聲》飾演「吳家雯（CoCo）」而打開知名度，38歲的她保養得宜，臉上完全看不出歲月痕跡，身材也維持的非常好，時常在網路上大方分享美照。今天下午她就在社群軟體上，曬出一系列比基尼照，並寫下：「下雨了，我來給你們陽光」，只見她身穿綁帶泳裝，解放傲人美胸、纖細的腰，轉過身後僅有比基尼綁帶，整個美背全露出，也讓網友大飽眼福，直呼「美的海配美的人」、「太養眼了」、「辣，就是辣」、「完美的身材」。
不過就有眼尖的網友發現，吳婉君身穿的熱褲褲頭冒出白色吊牌，疑似是沒剪掉，也讓網友紛紛留言笑問「褲子吊牌沒拆嗎」、「我發現！婉君姊姊的褲子標籤沒撕掉」、「褲子的標籤沒剪？」也釣出本人親自回應「我知道我吊牌沒拆啦」，還放飛自我表示：「褲子標籤沒拆是一種另類的色」，幽默的發文逗樂網友。