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裴洛西訪台行程又曝光！明下午料將訪景美人權文化園區

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程又曝光！外媒透露裴洛西預計將抵國家人權博物館與人權倡議活動人士會晤。（圖／翻攝自 CNN ）
▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程又曝光！外媒透露裴洛西預計將抵國家人權博物館與人權倡議活動人士會晤。（圖／翻攝自 CNN ）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-02 18:42:19

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行期間有意抵達台灣，今（2）日下午裴洛西搭乘的專機「SPAR19」已從馬來西亞機場機飛，根據《路透》報導，預計落地台灣之後明日將與總統蔡英文與立法院長游錫堃等人會面，順道前往位於新北市的景美國家人權博物館會見人權活動人士。

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全球都在關注的裴洛西亞洲行期間，抵達台灣本身不僅象徵意義重大，訪台行程也同樣掀起討論，《路透》稍早引述知情人士消息表示，裴洛西傳在結束大馬行程後將搭機抵台訪問，在飯店休憩一晚後隔天將與府方高層會面，包含總統蔡英文、立法院長游錫堃以及朝野黨團主要幹部，不過究竟幾點會順利抵台，消息人士仍稱「一切都不確定」。

報導續指，裴洛西屆時除了拜會台灣高層官員外，4名消息人士也提到下午裴洛西將會與數名批評中國人權紀錄的倡議人士會晤，地點則是選在新北市的國家人權博物館，也就是位於新店區的景美人權文化園區。

過去裴洛西身為民主黨議員，對於擁護人權、批判極權政府的行為不遺餘力，不僅在造訪中國期間與隨行官員至天安門舉旗幟抗議六四事件中國的處理態度，遭到驅逐出境，近年來在西藏獨立運動、新疆維族再教育營與香港運動等議題上更接連發聲抨擊中國。

▲美國民主黨籍眾議院議長裴洛西，18 日於華府國會山莊，偕同香港眾志秘書長黃之鋒等人召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨籍眾議院議長裴洛西，曾在華府國會山莊偕同香港眾志秘書長黃之鋒等人召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）

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