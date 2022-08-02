裴洛西來了！隔25年又見眾議院議長訪台 美中台邁入新局
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正式抵達台灣！自訪台行程曝光後，裴洛西的一舉一動就備受矚目，下午搭乘的「SPAR19」C-40C專機起飛後更是在「Flightradar24」飛行資訊網站獲得超過50萬人同時線上追蹤，網站一度因此癱瘓當機。裴洛西來台為什麼這麼重要？
1.裴洛西為美國眾議院議長，是美國總統遞補排名第3順位，僅次於副總統之後，地位舉足輕重，並非一般的國會議員。
2.裴洛西長期批評中國共產黨，譴責中共在人權方面的諸多不良紀錄，曾親自在北京天安門廣場拉橫額抗議六四，最終遭驅逐出境，也多次表達支持西藏與香港。
3.共和黨籍議長金瑞契（Newt Gingrich）在1997年曾到訪台灣，不過北京方面認為裴洛西訪台與金瑞契不同，因為25年過去後，中國自認已變得更強大更自信；再者，97當年適逢香港回歸，北京為了展現舉國歡騰、與國際重新接軌的氣象，對於先訪中後來台的金瑞契，態度趨於放軟。
4.裴洛西訪台，會帶來哪些後續效應？中國外交部不斷強調將堅決反制，更揚言「拭目以待」、「後果自負」，根據《CNN》報導，白宮預期北京不會採取直接的敵對行動，比較擔心的是出現誤判的意外事件。根據《BBC》報導，有專家認為中國會進行軍事挑釁，包括大規模軍演或試射導彈，但不會出現「戲劇性的場面」。（編輯：倪浩軒）