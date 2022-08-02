登革熱境外移入已15起　國際疫情持續升溫　

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疾管署也提到，美洲地區疫情持續，累計報告超過200萬例，以南美洲巴西逾180萬例報告數為多，已為去年同期2.3倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。
疾管署說明，由於國內已進入登革熱流行季節，近期全國高溫且各地都有豪大雨發生，雨後若未及時清理環境積水容器，利於病媒蚊生長。籲請民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源，並於雨後加強巡檢，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。另請加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險；民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史。
疾管署指出，隨著我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，又正值暑假期間，提醒民眾如前往流行地區，請加強自我保護措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，確保自身健康。返國入境時如有疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。
疾管署呼籲，請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。