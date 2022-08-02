「裴洛西效應」挫台股　金管會：滬港股跌更重逾2%

受到「裴洛西效應」影響，台海關係緊張，導致投資人信心脆弱，台股今（2）日盤中一度跌逾300點，終場下跌234點，收在14747點，跌幅1.56%，成交金額2148.76億元。對此，金管會表示，今（2022）年截至8月1日台股跌17.77%，台股表現仍介於國際主要股市之間；若就單日跌幅來看，港股及上海股市跌更多，跌幅都超過2%。
金管會證期局官員指出，今年統計至8月1日止，台股跌17.77%，韓股跌17.64%、日股跌2.77%、上海股市跌10.44%、香港股市跌13.81%，美股道瓊工業指數跌9.74%、美股那斯達克指數跌20.94%，「台股表現仍介於國際主要股市之間」。
若就今日股市表現來看，台股跌1.56%，日股跌1.44%，韓股跌0.55%，新加坡股市跌0.17%，香港股市跌2.58%，上海股市跌2.25%。
就信用交易狀況來看，截至8月1日止，融資餘額1910.3億元，信用交易占台股大盤成交量占比6.54%，整戶擔保維持率165.04%，融資斷頭追繳金額0.09億元。
至於中國大陸突然暫停台灣百家食品廠產品進口，證期局表示，證交所及櫃買中心已經提請相關公司應視後續發展情形，持續評估對公司財務、業務影，即時發布重訊，而證交所及櫃買中心並將持續注意後續展對上市櫃影響，如有發生對股東權益或證券價格有重大影響，將要求公司依規定即時發布重大訊息，據了解，目前各公司都還在評估當中。