裴洛西晚間抵台　陳時中：有朋自遠方來，不亦樂乎

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日22時許飛抵台北松山機場，展開訪台行程，引發國際關注。民進黨台北市長參選人陳時中晚間赴萬華，出席與台北市議員劉耀仁合辦的「阿中與你相見歡」活動前受訪表示，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，「我們都是勇敢的台灣人，堅毅的台灣人」，在總統蔡英文領導下，因應國際情勢取得我方最有利地位，全體台灣人都一起努力。
陳時中說，有這麼重要的人物，從都是追求自由的民主國家美國來訪，套一句最常講的話，「有朋自遠方來，不亦樂乎」。
至於國民黨台北市長參選人蔣萬安雖以英文表達歡迎裴洛西，但其競選總部副主委、立委費鴻泰卻表示，「裴洛西訪台比1996台海危機還要嚴重」，還說裴洛西訪台如炸彈引信，「最後苦果由台灣來承擔，這很不值得」，引發譁然。陳時中對此表示，自己要對自己的國家有信心，「我們都是勇敢的台灣人，堅毅的台灣人」，在蔡英文領導下，因應國際情勢取得我方最有利地位，全體台灣人都一起努力。
至於裴洛西訪台引發中國不滿，更禁止我國多項食品進口？陳時中表示，中國常常在生氣，沒看到有甚麼時間是對台灣友善，「我們不必要互相激怒，但也沒辦法隨時注意他甚麼時間在生氣，我們要審慎因應」。