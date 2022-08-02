高喊「裴洛西滾回去」！新黨等團體20多人君悅外集結

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而參與團體還包含台灣統一義勇軍、藍天行動聯盟、世界華人保釣聯盟、台灣人民共產黨等，總共約20多人高舉布條、標語，並呼喊口號要「裴洛西滾回去」，北市警方現場佈署約50名警力嚴陣以待，所幸並無發生肢體衝突，晚間約7點，警方第2次舉牌警告行為違法後，相關成員則就地解散。
晚間新黨發出新聞稿指出，吳成典質疑，大陸軍車在廈門集結，戰爭離台灣不遠，大家以為戰爭不會發生嗎？裴洛西來台，製造兩岸緊張，值得嗎？台灣人民能接受嗎？
吳成典指出，台灣海峽兵凶戰危一陣子，還要把戰火點燃嗎？美國想把台灣烏克蘭化，台灣能接受嗎？台灣沒有理由淪為戰場，更沒有理由因為美國要對抗大陸，讓台灣承受災難，因此如今是站出來的關鍵時刻了。
吳成典說，戰爭就是打3天、痛3年、痛苦30年，戰爭中人比狗還沒有尊嚴，台灣不能去打巷戰，讓誰去打？只有和平才有希望，「我們要站出來，我們的生命不能由別人決定。」
新黨籍台北市議員侯漢廷也質疑，一般當父母的去成年子女家中，尚且會先告知子女一聲，裴洛西卻不請自來，而且還不准拒絕，蠻橫不講理，因此不該受到歡迎。交朋友的前提是對等，說來就來還不准拒絕，根本就沒有對等，民進黨政府在沒有對等的情況下讓裴洛西來，就是下跪投降。