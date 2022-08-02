青民協批學校變相強制學生參加暑輔　教育部將專案查核

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青民協指出，近日收到許多學生反映老師在暑輔課堂上，提到暑輔結束前會透過考試來檢視學習成果，並將成績列入下學期平時成績，不符教育部法規。相關法規指出，「學校得於暑假辦理課業輔導，並由學生自由選擇參加」，不應將暑輔考試列平時成績、上進度，否則就等於變相強制學生參與暑輔。
青民協上週發起「暑輔調查」，目前已超過4400位學生填寫，其中2809位學生填寫「暑輔會上進度」，是所有違法項目的第一名，比例逾填答學生的5成；1986位學生填寫「若不參加暑輔需家長同意或被關切」居次；第三名是「費用超收」、第四名是「上超過法定節數」。
青民協提到，先前曾協助瀛海中學學生向教育部反映暑輔上超過200節，在教育部向學校了解後，學校立即宣布取消2週課程，符合法定節數，但多數學校仍有超收費用、超上節數的情形。另外，左營高中通知單將暑輔成績列入平時成績、不參加要家長打電話告知老師、強制報考模擬考的情形，違反「高級中等學校課業輔導實施要點」，高雄教育局接獲反映後，已要求學校說明。
青民協表示，從調查表單中可發現，仍有高比例的學校暑輔未依法進行，青民協將彙整各校資料後，一併將相關資料及調查發函至國教署及各地主管機關，要求主管機關確實調查，並督導學校限期改善，勿讓違法成為常態。
教育部回應，會透過多元管道要求學校落實辦理暑輔，學校須依教育部所定檢核表逐項自我檢核，並公告於網頁；國教署也會不定期、主動到校，專案查核暑輔情形，列入視導的重點項目，學生有疑慮，可透過電話、網站民意信箱等反映。
教育部表示，對於瀛海中學爭議，經國教署了解、處理後，學校已依規定，調整為120節；左營高中將暑輔列入平時成績的爭議，經高雄市教育局瞭解，是學校誤植，已經改善。