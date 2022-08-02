為降低幼兒感染新冠　陳其邁研議進入幼兒園集中接種疫苗

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衛生局提醒，高雄市共有445家居家照護合約診所並且提供判陽、看診、給藥一站式服務，高風險確診病患早期服用抗病毒藥物可有效預防重症及死亡風險，特別是中高齡長輩及住宿型長照機構住民，請務必遵從醫囑儘速用藥。
陳其邁也呼籲：目前已開放接種第4劑對象包括50歲以上市民朋友，呼籲符合接種條件者，應儘速接種疫苗。此外，6個月-5歲嬰幼兒目前接種率目前約13.5%(全國12.0%)，由於多數嬰幼兒未曾接種疫苗，市長請家長仍需儘速預約，將可有效降低感染COVID-19後，併發MIS-C之重症風險；也請教育局及衛生局研擬規劃醫療團隊進入幼兒園集中接種服務。
陳其邁也提醒市民朋友，如到過人潮比較多的地方，應勤換口罩，平時落實勤洗手消毒，並避免與親友以外脫口罩用餐。因應境外移入感染風險，也提醒港埠工作者應提高警覺，加強個人防護、儘速接種第4劑疫苗。居家檢疫民眾也應落實一人一戶3+4，大家一起合作防範病毒入侵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。