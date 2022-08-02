避爭議航線！裴洛西專機向北轉 破50萬追蹤網站一度癱瘓
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行專機預計晚間10時左右抵達台灣松山機場，這趟飛行過程吸引全球超過50萬人線上同時關注，一度導致網站癱瘓；此外，裴洛西也選擇避開爭議極高的南海路線，專機「SPAR19」離開馬來西亞後繞經印尼、菲律賓最後終於開始北轉準備抵達台灣。
美國眾議院院長裴洛西出訪亞洲行搭乘的行政專機「SPAR19」是美國空軍C-40C（軍用B737）運輸機，今（2）日台北時間下午3時40分從馬來西亞梳邦機場起飛，預計今晚10時左右抵達台北松山機場。裴洛西這趟行程選擇避開爭議極高的南海路線，先是行經印尼領空，才繞至菲律賓，於晚間8時左右才終於開始北轉朝台灣前進，預計會從菲律賓東部海域北上直飛到松山機場。
這個航線比一般常見的旅遊航班要多花費2小時，總計約6個多小時才能抵達，不過全球網友從裴洛西專機啟航前就相當關注，追蹤航機動態的「flightradar24.com」網站同時一度有超過50萬人瀏覽，導致網站不堪流量負荷一度出現癱瘓現象，目前則有33萬多人持續追蹤中，一口氣打破去年阿根廷球王梅西（Lionel Messi）搭機簽約的14萬人紀錄。
不過《彭博社》報導也表示，考量到這趟台灣行可能激怒北京，官方並未公開承認裴洛西就在該輛飛機上。此外，根據「FlightRadar24」數據顯示，目前全球追蹤數最多的10個航班都正飛往台灣，繼「SPAR19」之後，追蹤次數第二的飛機是華航一艘從雅加達飛往台北的航班，擁有近2萬人追隨。