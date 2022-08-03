丁寧手足互毆從小打到大　吵到翻臉掛電話「嗆聲不客氣」

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蔡燦得自認從小脾氣很差，對妹妹超壞，「我是那種常常對她大吼大叫，把她所有東西丟出房間的那種姊姊，之後還不讓她進來，然後一直不跟她講話，所以我家人都很怕我發脾氣，我就是一個壞姊姊。」她長大後想說應該要改變脾氣，現在反而變成冷戰，「《四姊妹》讓我有深刻的反省，想說家人何必一定要爭一個對錯，但我就是一個很愛爭對錯的人，我要謝謝我妹妹，因為永遠都是她先來破冰。」
談到劇本創作契機，王琄認為女性的故事值得被述說，尤其當女生轉變成母親，或是成長到某一個年紀後，成長過程中的養分突然不那麼重要了，但女性在成長後的蛻變，其實比青春還美，這當中包容了生命所有的挫折與痛苦故事，進而孕育成美麗的珍珠。她用蚌吐沙比喻這個過程，「其實沙在殼裡面磨得非常痛」。她說：「對於女性來說，除膠原蛋白流逝外，時間就是女人們最大的寶藏，等年紀漸長後再回頭看，其實都有能力照顧那個曾經。」這也是她為什麼喜歡寫大齡女子故事的原因。
該劇描述自父母過世後，鮮少團聚的四姊妹於母親的忌日相約，暌違數年後在一間山中的民宿重聚，這間改建的民宿是四姊妹兒時住過的老家；這一晚的狂風暴雨困住了四姊妹，多年來的嫉妒、羨慕、憎恨、蔑視、自卑再也藏不住，眾人才發現原來四姊妹各自懷有無數的辛酸與秘密，《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演，購票可洽TixFun售票系統、與全台7-11。