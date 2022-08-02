裴洛西訪台！雞排妹只想問她「這1問題」 網讚：好汗顏
美國眾議院議長裴洛西Nancy Pelosi亞洲行將在今天（2日）晚10點43分左右抵台，馬不停蹄的行程讓人對於已經82歲的她感到相當佩服，而經常關注時事的藝人鄭家純（雞排妹）當然也沒錯過這個全台甚至全球都在關注的焦點，只是她看了個大鍵盤軍事戰略家的解析卻只想問裴洛西一問題，網友也紛紛回應：「我好汗顏！」
鄭家純（雞排妹）稍早在個人臉書發文，表示自己滑了各大鍵盤軍事戰略家對此次裴洛西訪台的解析之後，其實只想問裴洛西一個問題：「28歲的我只想知道，82歲的佩洛西吃什麼保健食品，可以這麼有活力都不用調時差？」並補充道：「28歲的我看看自己，再看看82歲的她，體能部份感到非常慚愧」。
貼文一曝光，許多網友都相當有感，紛紛表示：「這是我今天也最想知道的答案」、「82歲真的很強！」、「我也是在想82歲，到底如何保養的！」、「我也很佩服她的體力」、「政治強人，無限體能！」、「大概就是正在做自己喜歡做的事吧！」
其中還有不少人自嘲地笑說：「非常佩服82歲還可以一直穿高跟鞋，早就將高跟鞋束之高閣的我好汗顏」、「82歲的時候自己大概只剩下呼吸功能了」，另外也有人指出：「她很習慣這種時差調整，她的選區在舊金山，常常兩邊跑，還有行政專機上的座位聽說是可以躺平的，可以上機睡覺，下機跑活動」。（編輯：陳珮瑜）