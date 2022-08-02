裴洛西晚間抵台 柯文哲：與美日交好但不必與中國交惡
美國眾議院議長裴洛西晚間10時44分搭機抵達松山機場，引發社會各界討論。而此時身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，也隨即在臉書上PO出聲明，除了表示對於能夠協助我們跨進世界的朋友，都應張開雙手歡迎外，也語帶弦外之音表示「我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」
柯文哲表示，台灣是世界的台灣，對於能夠協助我們跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎，此刻全球媒體都聚焦，美國眾議院議長裴洛西的亞洲行，美中台關係牽一髮動全身。柯文哲強調，一個國家的人民，只要合法，都有權到其他國家旅遊訪問。裴洛西不管作為美國公民，或者是美國眾議院議長，來者是客，我們都表達歡迎。
不過話鋒一轉，柯文哲也直言，裴洛西此行受到中方強烈反彈，直到出發前一刻，她都未將台灣列入出訪計畫。美國總統拜登一度表示，軍方不認為此時訪台是好主意。幾天前，拜登與習近平電話講了兩個小時又十七分鐘，希望他們有一個彼此都能接受的妥協方案。但中國海關總署在昨晚宣布台灣100多家食品禁止進口，不知又有多少台灣農漁民受害。
柯文哲也語帶弦外之音，表示台灣要保持自己的主體性，「我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」柯文哲說，美中僵局短期無解，但雙方已經加強對話溝通歧見。夾在中間的台灣，更應該與中國、美國保持暢通聯絡管道，才能有效避免危機。
柯文哲直言，台灣是世界的台灣，對於能夠協助我們跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎。我們期待與世界共好、一同進步。衷心期盼藉由與世界的交流，可以促進台灣周邊乃至整個泛太平洋的和平願景。