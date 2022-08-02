歡迎訪台　民進黨：敬重及欽佩裴洛西的道德勇氣

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在2021年，裴洛西會見中國民運人士吾爾開希時，更提到台灣「是我心中極為特別的地方」。同年12月，在台北舉辦的「2021開放國會論壇」中，裴洛西也致函祝賀表示，「美國會繼續支持台灣，並堅定不移地致力於維護台灣人民的自由、安全和人權」。而在上個月，裴洛西更表示，「展現對台灣的支持是很重要的。」
謝佩芬指出，裴洛西對人權自由的愛護，與民進黨追求民主自由、重視人權法治觀念不謀而合。民進黨敬重及欽佩裴洛西的道德勇氣，不僅是民主之友，更是台灣之友。
謝佩芬強調，任何威嚇言論及挑釁行為，都無法將台灣與國際友人捍衛民主自由的決心減損半分。此次裴洛西來台，中共當局文攻武嚇不斷，想以行動干涉民主國家正常交流及互動，已嚴重威脅區域和平穩定。民進黨呼籲，中共當局應有所克制，停止一切政治及軍事恫嚇行為，共同負起區域和平責任，展現「負責任大國」應有風範 ，並正面看待台灣與國際友人的正常交流活動。
民進黨強調，台灣外交空間得來不易，台美友誼不會因中國破壞而退步，民進黨將致力保護得來不易的外交果實。同時，台海和平對世界至關重要，台灣會秉持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的態度處理兩岸關係，並持續呼籲中共當局與台灣進行對等、理性對話，透過交流化解兩岸政治歧見，為印太區域和平貢獻力量。