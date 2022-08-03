乾杯頂級新牌天母開幕　主打澳和牛作攻歐美市場試金石

我是廣告 請繼續往下閱讀
「KANPAI CLASSIC」鎖定西方人鍾愛的澳洲和牛，以核心品牌老乾杯為基礎，延續和牛一頭燒全部位利用精神，由乾杯總料理長兼副總尾形正匡，以在世界各國餐飲經歷，對歐美人士口味喜好的掌握，開發生牛肉手卷、握壽司、鍋物、一品料理等各式和牛料理，讓燒肉店延伸為澳洲和牛料理專門店。
首家KANPAI CLASSIC - 全球獨一無二「ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店」，坐落於新光三越天母店二館2樓，消費方式以單點型態，另收取一成服務費，客單價約為2,000元。品牌專用「ROBBINS ISLAND BMS 9+等級澳洲和牛」，來自被譽為「純淨之島」的塔斯馬尼亞周邊海域，一座無人小島ROBBINS ISLAND，有別於一般澳洲和牛僅50%黑毛和牛血統，擁有F4至純血黑毛和牛的基因，在被擁有世界最純淨空氣的大自然環境中，滋育飼養35至36個月以上，多為外銷到世界各國名廚餐廳的頂級名物，可謂世界最珍貴的和牛之一。在日本和牛受限進口30個月齡以下的台灣市場中更是饕客朝思暮想的美味。平出莊司表示，BMS 9+等級每月平均產量約40至50頭牛，僅約1至2間店鋪的使用量，因此新品牌真的可以稱為世界唯一的燒肉店！
新品牌專門提供ROBBINS ISLAND澳洲和牛各式美味料理，對和牛利用的深究與開發，推出和牛燒肉、和牛手捲壽司、和牛江戶前壽司、生牛肉韃靼、鍋物等多樣的料理類型，豐富又多變的和牛滋味，每一口都是頂級享受。強項的和牛燒肉將部位細分切為19道燒肉，包含肋眼、羽下、板腱、貝身四款牛排，以及特選去骨牛小排、去骨牛小排、特選羽下、羽下、薄切板腱、厚切橫膈膜、薄切橫膈膜、背帽肉、笹肉、後腿肉，肩小排、後腹肉、腿三角、貝身肉、牛肋條嚴選燒肉，以最適合的切法搭配精選佐料調味。