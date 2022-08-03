名家論壇》吳崑玉／中國走在自我毀滅的民族主義軍國道路

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歐美同時也警覺到普丁的好基友習大大，其擴張野心及戰狼語言與當年的日本軍閥何等相似?「一帶一路」不就是「大東亞共榮圈」的21世紀全球版？於是大北約在歐洲堵截俄羅斯，小北約在東亞圍堵中國，陸權與海權對抗的「新冷戰」格局已經定型。裴洛西訪台與一連串軍事對峙，只是撕掉了最後一張貼在殭屍頭上的符咒。美中雙方都不演了，美、日、台軍直接演練交接協作，中國則直接動武掄棒，雙方玩起弱雞遊戲，都想一舉戳穿對方紙老虎的皮面。
從嚇阻戰略的三個C（Capability、Credibility、Communication）來看，裴洛西這一局，中國是徹底輸了，而且輸得完全怪不得別人。首先，中國並無在海上與美軍一較高下的能力，殲-16在西南空域戳一下，在撞上雷根號航母戰鬥群掩護空域之前就「自返而縮」，因為根本打不過。其次，「自返而縮」百分百打臉之前官民軍一起嗆聲的「敢於出手」、伴飛、擊落、「裴洛西訪台之日，便是兩岸統一之時」，趙立堅的「拭目以待」，變成「唾面自乾」，還偷偷擦著眼淚。中國戰狼嗆聲的「可信度」從此一文不值。最後，「溝通」本該是一種「說服」過程，不論是以力壓人還是以理服人，那有愈溝通愈是惹毛更多人的道理?這些錯誤都是中國自己的誤判，造就了自己策略的失誤，導致自己打臉的失敗。而且，所有國家所有人都知道你敗了，卻還要等人家飛走再來包圍台灣演習打小孩，看起來更是中國阿Q精神勝利法的完美演出，讓人更想發笑。
中國本來可以避開這一切麻煩的，但習大大帶領中國走上一條錯誤的道路，造就了無可回頭的錯誤價值與邏輯系統，從而對於各種危機與麻煩，既不能知之於前，又不能善了於後，總是自取其辱，自作孽不可活。有人將其歸諸於獨裁威權，或民族主義，或美國干擾，這些因素部份對卻也不全對。看看日本的發展道路就可明瞭。
如果把日本明治維新(1868)到現今(2022)這154年對切一半，那個中點剛好是1945年日本戰敗。在上一個77年，日本像個不斷往上冒蒸氣的蒸籠，國力與聲勢不斷上漲，裡頭的包子肉心卻還是生的冰的。1945至今這77年，日本在美國保護傘與和平憲法下「悶聲發大財」，拒絕承擔大國責任，一切麻煩均力求「趨吉避凶」，進入蒸包子的第二階段: 氣往下冒，肉餡開始成熟。直到安倍時代，這股冒出來的蒸氣噴一下又往回收，傾向加強武裝與國家正常化，卻又懂得收斂有分寸，這包子才真正熟透，可以起鍋了。這是先師李子弋老師對於人格成熟的蒸包子三段論，同樣也適用於國家成長。
鄧小平是懂得這套人生哲學的，但可惜的是習大大不懂。鄧小平的「韜光養晦」，對應的就是蒸包子的第一階段，警告眾人不要急於亮劍，要等包子熟了再上桌，可惜的是習大大完全不能理解。
日本在明治維新後第一個77年的盛極而衰，便導因於那種半生包子硬上桌的急於亮劍心態。1894年甲午戰爭，起因於日本傳統上將征服朝鮮與擊敗中國，視為武力強盛後的第一要務，於是在埋頭成長後僅26年，便出手擴張。10年後1904年日俄戰爭，擊敗俄羅斯這個歐洲一流強國，更讓日本人目中無人，更加囂張。接下來就是軍閥們控制了政府，直到二戰戰敗。在1905年戰勝俄國，到1945年徹底戰敗這40年中，日本的軍事技術與工業生產能量遠不如歐美，甚至不如蘇俄，打打中國還可以，撞上歐美就衰了。在諾門罕戰役中，日軍是以血肉之驅去對戰蘇聯坦克，焉有不敗之理?!但日軍想憑精神力量壓倒物質劣勢，「狹路相逢勇者勝」。問題是日軍拿武士刀，美軍卻端著衝鋒槍，結果自是比法櫃奇兵的著名場景還慘。
偏偏日本並不是孤例。在地球另一端，1870年德國統一後，老謀深算的俾斯麥縱橫捭闔，維持了約20年和平。但年少輕狂的威廉二世一上台，就把老丞相逼退。1899年，他與鐵必制海軍上將去看遠房親戚英國皇家海軍操練，羨慕之餘興起了「我也要」、「英國能，為什麼德國不能?」的豪情壯志，開啟了英德之間的無畏艦軍備競賽，從此把德國帶上了一條通向戰爭與毀滅的不歸路。此時離1870年德國統一，也差不多30年。
換言之，在人類國家發展史上，從一無所有到豐衣足食，從「改革開放」的「韜光養晦」，走向藉「民族復興」之名而推動的「帝國主義」，「30年」似乎是個魔鬼數字。明治維新後26年，日本強起來了，於是要向外擴張驗證一下；德國統一後29年，陸權德國與工業德國非得去泡泡海水，證明自己水性不差。美國在1865年南北戰爭結束後，工業與技術寒武紀大爆發，33年後，1898年便開打美西戰爭開始殖民擴張。也許是30年的時間，足以讓一整代人凋謝殆盡。而富二代與官二代，無法理解白手起家第一代那種胼手砥足，蓽路藍縷的辛苦，看不起韜光養晦、惦惦吃三碗公半的低調。總想揚眉吐氣，炫富土豪，銀子夠了，自想求名。甚至有些人有點「伊底帕斯情結」，老想幹掉父親或父執前輩，拋棄他所信奉的一切，以來證明自己的獨立性與特殊性。
同樣的，在中國，1979年改革開放34年後，2013年習大大提出了「一帶一路」，拋棄了矮鄧的「韜光養晦」，追求「中華民族的偉大復興」，實際上走的是陸上與海上同步擴張的新型帝國主義。外交不再是「遠人不服，則修文德以來之」的藝術，而是狼群圍獵撕咬的野蠻戰術，他要的不是朋友，而是奴才，是臣服，是恐懼，是控制。老習到了第二任，軍事建設成了重點，下軍艦跟下餃子一樣。這跟威廉二世一樣犯蠢，拋棄了中國陸權與英美海權協作的「海陸大餐」，吃獨食的企圖連白癡都看得出來。習式文宣不斷抱怨「中國威脅論」是污名化中國的和平崛起，問題是如果真的只是和平崛起，造那麼多軍艦和航母，是要用來載貨載人載戰機去賣的嗎?今日為了一個即將退休的美國老太婆，派那麼多機艦到台灣周邊來實彈射擊，是肚子餓了來打魚的嗎?
所有人都會「聽其言，觀其行」，只有老共自己會覺得眾口鑠金，一口咬定一個說法，謊話講一千遍大家也就信了。結果是，自己人信了，崇拜者和討飯的也都信了，至少得裝著信了。信久了裝久了，事理的判斷標準全不見了，結果永遠只騙到了自己和信自己的人，其他人全都不信。不信又讓他惱羞成怒，拍桌子打板凳還是沒人理，便想打小孩出氣。如果連小孩都打不了，他就更氣，氣到用阿Q的方式尋求精神勝利，或慈禧式的向全世界宣戰，或軸心國式的結盟挑起世界大戰。一個偉大的民族，就這樣成了義和團，成了日本軍閥統治下的傻兵愚民，相信大師兄刀槍不入，但那幾個大師兄二師兄，永遠躲在北京發推特烙狠話，那會親身上前線去試刀試槍？！
換句話說，造就習大大這幫人馬，犯下這種軍事史與外交史上如此罕見的低級錯誤的，正是那種日本軍閥式的、威廉二世型的官二代伊底帕斯情結。這種情結，使整群人從逐步改進的合理「超越」，妄想抄彎路走捷徑，用唬的用騙的，以來達成不合理的「跳躍」。如果成功，他就會是1936年希特勒那種神一般的存在，然後繼續騙下去直至崩潰。若不幸失敗，他不是像義和團大師兄一樣帶著整群人團滅，就是如日本軍閥般帶著整個國家與民族走向毀滅。因為這種思路的整個基礎，是建立在他人不吭聲，不抵抗，無法戳破的假設上，這是種典型的「泡沫」。泡沫一定會破，只是你不知道什麼時候破。
習大大正帶領著整個中國，走在一個錯誤的，自我毀滅的道路上。急於亮劍，實際上卻只能端出夾生含冰的半熟包子，展現了包子店小二的勇氣與效率，品質成果及口碑卻砸了整個包子店的招牌。路徑決定了方向，對方向的信仰又決定了腳步只能不停加速，不能停下來對一下地圖和指南針。回頭想想，如果當年日本多韜光養晦個三十年，或將野心停止在甲午戰後，累積足夠實力後再尋機爭霸，也許就不會走向戰爭與毀滅之路。但重點是，必須有人下決心，帶領眾人離開現有路徑，當年日本，現在中國，有這種人嗎？他能逃出戰狼與小粉紅的圍勦與追殺嗎？
說實話，我對中國的前景是悲觀的，對台灣也沒有很樂觀。因為我們處在這個巨大狂亂的風暴前緣，不受點傷是不可能的，能夠大難不死已是萬幸。妥協談判絕非此種亂世安身立命之道，抗擊到底反而也許還有一線生機。此文只是想提醒國內若干崇拜習大大與普大帝的人們，他們正走在一個與昔日日本軍閥和德國納粹一樣的道路上，剩下的，要加入還是對抗？就是每個人自己的抉擇了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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