被蚊子叮「狂用指甲按X」恐更癢還留疤！醫曝3招有效止癢

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不過大部分的叮咬並不會就此留下疤痕，通常是因為被叮咬導致的癢感令人搔抓不止，造成破皮，引起發炎反應，就會促使黑色素細胞生成黑色素沉澱，因此就會留疤，青春痘好掉後留下黑色痘疤也是同樣的道理。雖然不特別處理幾個月後顏色會慢慢淡掉，因為皮膚本來就會自然代謝，年紀愈輕的人或黑色素沉澱位置較淺層時淡化就愈快；發炎、破皮受傷越嚴重，黑色素退的越慢。
陳昱璁也說，很多人會用指甲在叮咬的包上壓個「X」來止癢，或是用熱水去發癢部位止癢，這都是利用痛感／熱感來轉移對癢的感受。但指甲依舊會傷皮膚，他有遇過患者使用指甲反覆壓印皮膚造成整片皮膚破皮流血，指壓肌膚也會讓細胞釋放更多組織胺，反而更癢；熱水則是會破壞皮脂膜，使皮膚更為敏感，更容易癢。因此這兩種方式都不推薦。
那麼「被叮咬後」正確的止癢方法是什麼呢？陳昱璁說，第一「輕拍癢處、冰敷降溫、塗抹綠油精或萬金油有助於止癢，塗抹保濕產品可降低皮膚敏感度」、第二「局部塗抹類固醇藥膏是最有效的止癢方式，快速將癢感壓制下來，才不會越抓越癢。但是類固醇的用量注意要適量，建議要由專業皮膚科醫師開立類固醇外用藥等處方」和第三「嚴重大面積發癢時由醫師開立口服抗組織胺或類固醇」。
若不慎留下疤痕，也有幾種「美白除疤」的方式，像是醫美雷射、做好防曬，也可多補充具有強大抗氧化例的維他命C，淡化黑斑。另外很多人喜歡用含有「果酸、杏仁酸、水楊酸、A酸」成分的藥膏或保養品，來達成表淺性化學處理，改善暗沈，但陳昱璁也提到，網路上很多號稱除疤神器、淡斑神奇藥膏，雖然蠻多都有醫師見證肯定，成分也沒有太大的問題，「不過每個人的膚質畢竟有異，要嘗試之前記得先從小面積開始試用，或是向皮膚科醫師諮詢評估後再使用」。（編輯：郭佩蓉）