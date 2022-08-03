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張庭、林瑞陽又出事！不付尾款被告　網友：連170萬也賴

▲林瑞陽（左）、張庭不付合約報酬。（圖／張庭抖音）
▲林瑞陽（左）、張庭不付合約報酬。（圖／張庭抖音）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-03 08:32:232022-08-03 08:48:25

張庭和老公林瑞陽在中國大陸的微商事業涉嫌傳銷，賺取暴利，當局調查後認定行為違法，沒收加罰款不法所得100多億元台幣，並凍結超過88億元資產，上月底夫妻倆才被拍到帶家人返台探親，沒想到，近日又傳出公司拖欠款項被判賠170萬餘元，網友批：「賺了那麼多，這40萬（人民幣）都要賴...」

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▲林瑞陽（右）和張庭在中國經營微商事業（圖／翻攝TST微博）
▲林瑞陽（右）和張庭的上海達爾威公司又吃官司。（圖／TST微博）
據陸媒報導，張庭夫妻的達爾威公司向傳播公司禾松文化簽訂承攬契約，委託對方製作多媒體影片，但達爾威公司卻沒支付禾松文化傳播公司尾款45.6萬元人民幣（約200萬元新台幣），遭債權人提告，達爾威公司辯稱，原告樣品沒有及時提交，構成違約，提反訴要求解除涉案合約。

▲林瑞陽（左）、張庭（右）出席自家美妝、保養品牌開幕記者會剪綵儀式。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）
▲林瑞陽、張庭被凍結88.8億元資產，6月才被解凍部分銀行帳戶存款，圖為夫妻倆2017年回台出席自家美妝、保養品牌開幕剪綵儀式。（圖／記者葉政勳攝）
法院審理後，認為原告未完成該合約義務，原告依法可以解約卻沒解除，判定原告已履行合約內絕大多數的義務，因此酌情判定被告在合約解除後尚應賠償原告損失70萬元人民幣（約310萬元新台幣），扣除被告已付款項，被告尚應支付原告39.6萬元人民幣（約170餘萬元新台幣）。

▲▼張庭上傳抖音耍寶。（圖／張庭抖音）
▲張庭夫妻被判賠170萬元台幣。（圖／張庭抖音）
對此，大陸網友酸：「欠錢不還...」、「真是禍不單行」、「難怪張庭連頭髮都急白了」、「40萬，不是零頭中的零頭嗎」、「40萬？？打錯字了吧」、「40億差不多」、「不知道背後還有沒有更多的債主出來追訴？」（編輯：楊穎軒）

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