裴洛西抵台訪立院、兩岸關係緊張 台股早盤平盤上下游走
美國聯準會官員再釋鷹派升息言論，另外，美國眾議院議長裴洛西專機抵台，牽動美中台敏感神經，美股四大指數昨（2）日皆走跌，而日韓股市今（3）日早盤分別漲0.5%與0.3%，台北股市也在平盤上下游走。權值股台積電早盤漲3.5元，來到495.5元附近。而今日盤面焦點為元宇宙與光學鏡頭族群。
美股道瓊指數3日下跌402.23點，或1.23%，收32396.17點；那斯達克指數下跌20.22點，或0.16%，收12348.76點；標普500指數下跌27.44點，或0.67%，收4091.19點；費城半導體指數下跌3.6點，或0.12%，收2974.7點。
美國眾議院議長裴洛西2日晚間搭乘專機抵達松山機場下榻君悅飯店，今日上午拜訪立法院，也將會見蔡英文總統。台北股市今日早盤在平盤上下游走。權值股台積電早盤漲3.5元，來到495.5元附近。台積電穩住盤面，台積電概念股也紅通通，精測漲7%，中鋼構、雍智、康普、智邦漲1到3%。另外，聯電則漲0.6%、世界先進漲1%。
其他重要電子股如南亞科、群創、國巨漲逾1%，鴻海、和碩跌1%以內。而今日盤面焦點為元宇宙中的位速漲4%，揚明光、驊訊、威盛漲3%，創王、九暘、宏達電漲2%。光學鏡頭族群也表現不俗，聯一光漲2%，玉晶光與先進光漲超過1%。另外，避險黃金概念股佳龍持續走揚，早盤漲5.5%，來到22.8元。