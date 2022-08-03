NBA／「甜瓜」抱腿心願破碎?　勇士陣容好滿

38歲的「甜瓜」Carmelo Anthony有意在生涯末期加入強隊，一圓冠軍夢，日前有媒體爆料，他可能要加盟勇士，但如今此願望恐怕要破滅。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，衛冕軍勇士已簽下後衛Mac McClung，球員名單已有14人，估計最後一個名額將為老將Andre Iguodala保留。Carmelo Anthony雖已不像過去得分王時期意氣風發，但近年轉型為「射手」，成為球隊倚重的替補戰力，近五個球季場均得分都維持在13分以上，2020-21球季三分球命中率還突破4成。Carmelo Anthony上季場均貢獻13.3分、4.2籃板，三分球命中率達37.5%，且上季他簽的是一紙老將底薪合約，物超所值。根據知名記者Brett Siegel報導，Carmelo Anthony下季最有可回歸湖人，與好友LeBron James聯手拚冠。NBA／KD交易案影響忠誠度? 美媒:Brown已經受傷旅美日記／直擊哈登等一票球星 蘇士軒解密NBA有多強籃球／今年度瓊斯盃確定停辦 9月改辦跨聯盟交流賽NBA／Westbrook被調侃 勇士Iguodala雪中送炭