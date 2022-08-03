裴洛西訪立院　蔡其昌：感謝美國用具體行動展現對台支持

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蔡其昌表示，他先代表游錫堃大家致歉，因上週返台後確診隔離中，無法接見裴洛西，雖人不在現場，但心與大家同在，也與民主自由同在。
蔡其昌說，半個世紀前，美國眾議長曾來台到立院演說，時隔四分之一世紀後，美國眾議院議長金瑞契造訪台灣，今天有榮幸再次迎來裴洛西，感謝美國國會用具體行動展現對台灣的堅若磐石。
蔡其昌說，裴洛西是美國政壇捍衛民主的燈塔，全世界嚮往民主自由的人都記得1991年裴洛西在北京天安門聲援中國民運人士，無懼遭中國驅逐出境，展現崇高的道德勇氣；2017年在美國國會接見香港反送中民運人士，推動香港人權與自由法；2019年當眾議院壓倒性通過法案，裴洛西一句「美國與香港同在」，振奮全世界人們，有裴洛西的地方，民主自由人權就不會孤單。
蔡其昌說，2020年美國國會通過台北法案，確保台灣在聯合國在內的決策桌上享有一席之地，去年美國眾議院通過，防止維吾爾人強迫勞動法案，更稱要打擊暴行、追究惡者的責任，裴洛西總是大力援助被極權壓迫的族群，是全球最支持人權的議長。
此外，裴洛西也長期關注氣候變遷議題，推動因應氣候危機的企劃，希望台美國會也能在氣候變遷議題上交流。
蔡其昌說，去年立院主辦開放國會論壇中，裴洛西致函表示，美國會繼續台灣同在，維護台人自由、安全、人權，裴洛西更主導推動多項友台法案，今年2月通過2022美國競爭法案，呼籲行政部門對我駐美代表處正名進行協商，他要代表立院致上謝意。
蔡其昌表示，回顧過去關鍵的1987年，裴洛西與台灣命運因民主而交織再一起，35年前裴洛西出任眾議員；35年前在國際壓力跟台灣民意下，台灣解除戒嚴，後來全面改選、總統直選、三度政黨輪替，台灣已經成為全世界眼中的民主燈塔，盼全世界民主同盟與台灣同在。
蔡其昌強調，裴洛西無懼訪台，就是對民主價值最大力的捍衛與鞏固；裴洛西是台灣摯友，台灣也是美國可靠、可信的盟友，台灣絕對堅定立場，跟美國與全球民主國家同盟，堅決捍衛民主自由人權，守護得來不易民主自由的生活方式。
最後，蔡其昌也邀請裴洛西有機會可以到台灣各地走走，感受台灣的美好，也歡迎到他的故鄉台中，相信裴洛西會感受到台灣人的熱情。