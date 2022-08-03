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美國頭痛開始？裴洛西訪台　彭博：中國恐用灰色地帶戰略

▲裴洛西訪台，成為25年來訪台層級最高的美國政要。（圖／美聯社／達志影像）
▲裴洛西訪台，成為25年來訪台層級最高的美國政要。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-03 10:07:032022-08-03 10:07:27

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間搭乘專機抵達台北，，成為25年來訪台層級最高的美國政要，引發各界關注。在其訪台消息曝光之後，中國官方不斷抗議更揚言動武，加深緊張局勢，彭博社論指出，美國面臨的挑戰才剛要開始，中國可以對台灣發動「灰色地帶戰略」，而華府很難在不引起衝突風險的情況下應對。

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社論指出，為了回應裴洛西訪台，中國軍方宣布在台灣附近的6個地區進行為期3天的軍事演習，儘管演習是在裴洛西離開台灣的8月4日中午才要開始，但也顯示出中國在台灣海峽的軍事戰術出現了前所未有的升級。

這些軍演提醒眾人，除了戰爭之外，中國還有許多不同方式來向台灣施壓，並且削弱美國對台灣的支持。社論表示，未來幾年，應對這種「灰色地帶戰略」，可能將是美國在維護台灣安全上所面臨的最嚴峻挑戰。

尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方媒體更加關注中國可能以諾曼第式登陸、兩棲攻擊台灣。社論指出，這種攻擊在未來5到7年內不太可能發生，因為失敗的成本和風險對中國來說太高了。

取而代之的是，在中國獲得確保對台灣發動軍事行動的全部能力之前，更有可能採取灰色地帶戰術來實現戰略目標，阻止國際社會對台灣的支持，並通過和平方式來實現統一。

社論表示，這種策略除了顯示中國的決心之外，還可以透過提高與台灣做生意的風險溢價為台灣帶來實質的經濟成本。如果台灣被認為是一個越來越不安全的貿易場所，外國和企業將會尋求替代方案。

對於中國領導人來說，灰色地帶戰略最吸引人的地方在於其靈活性。與公開戰爭行為不同，該戰略可以讓中國選擇升級情勢，同時又能避免與美軍直接對抗。

儘管灰色地帶戰略對於中國來說並非沒有風險，但在得知中國可能採取該戰略後，會迫使美國重新思考對台灣防禦的支持，對台灣採用「豪豬戰略」，讓台灣充分武裝以阻止中國進攻，雖然值得這麼做，但不足以確保台灣的安全。

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