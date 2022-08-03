老可愛！20歲長壽橘貓「屁顛找主人」 網：像萌萌小老虎
照顧的很好耶！貓咪年齡的算法與人不同，通常7歲的貓換算成人的年紀約在44歲，已算是熟齡老貓。但日本推主家的兩隻7歲老貓，與家中即將踏入「貓瑞」年齡段的「梅爾莫（メルモ）」一比，根本是身強體壯的小年輕，因為梅爾莫今年已經20歲，等於人類約96歲的年紀。
梅爾莫雖已踏入20歲高齡，但行動力一點也不比年輕貓差，看到肉泥仍是大口大口舔，見到主人也是一轉身就屁顛屁顛跟著走，影片中能看到，只要飼主喚牠名字，梅爾莫便會立刻轉身靠近；這則影片中牠則克服了許多高齡狗貓都懼怕的樓梯，為走到主人身邊，仍慢慢地一步一步地緩緩下樓，不過從牠的身姿看來，下樓梯對牠的身體狀況還是有些負擔。
梅爾莫在今年6月時曾因呼吸困難送往獸醫院檢查，好在後續並無大礙，但未來的每個日子都得珍惜的過。網友回覆「請保持健康和快樂」、「你的小貓 20 歲時看起來很棒。我有一隻在 3 月份就滿 21 歲了，但肯定沒有你的那麼好。我的大部分時間都在睡覺」、「可愛的爺爺臉！」。
關於下樓的那支影片，自稱獸醫師的網友建議不要讓高齡動物走樓梯，「請不要把年長的貓放在樓梯上」、「從牠的姿勢和皮毛來判斷，牠肯定患有某種程度的關節炎，盡量不要走樓梯，用抱的把牠帶下來」。 （編輯：李惠婷）