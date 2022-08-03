籃球／東超賽程出爐　富邦勇士對決菲國冠軍成焦點賽事

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韓國KBL球隊陣容豪華：韓國國家隊明星邊俊亨（Byeon Jun Hyung）將率領KBL亞軍安養KGC首次征戰東亞超級聯賽。繼2019年折戟後，韓國本土球星、KBL聯賽第一高薪球員金善亨（Kim Sun Hyung）將再次率領首爾SK騎士參賽，力爭卷土重來。目前，菲律賓PBA聯賽菲律賓杯仍在激烈爭奪之中，冠亞軍尚未產生。
灣區翼龍7月27日宣布簽下上賽季效力於KBL大邱飛馬的前NBA球員Andrew Nicholson。他說，「我知道中國球員有多優秀，我迫不及待地想要與隊友們和教練組並肩作戰。同時，我也期待在新球隊再次迎戰首爾SK騎士。相信我們一定能取得好成績。」對於即將到來的東亞巔峰對決，頂尖球員們也毫不掩飾內心的激動。「東亞超級聯賽是一個很好的舞台，我非常期待！我們將盡全力贏下每一場比賽。」灣區翼龍明星中鋒、前中國男籃隊員劉傳興說。
除了征戰東亞超級聯賽，灣區翼龍還將參加9月開打的菲律賓PBA聯賽委員杯。生力啤酒人明星後衛Chris Ross說：「這支新俱樂部的加盟為菲律賓籃球帶來了活力，為菲律賓球迷製造了驚喜。我們迫不及待地想向他們展示菲律賓籃球的風采。」菲律賓電信TNT 球星Mikey Williams說：「他們有好幾名高大內線，但我們願意迎接挑戰。我們希望能獲得參加東亞超級聯賽的資格，向東亞地區展示菲律賓籃球的統治力。」
灣區翼龍和台灣P. LEAGUE+聯賽冠軍將代表大中華區參賽。台北富邦勇士最受球迷歡迎的林志傑表示：「我們想告訴大家，P. LEAGUE+籃球也許很年輕，但我們的實力不容小覷。我打籃球已經20多年了，但從未體驗過東亞超級聯賽這樣的賽事。」
小組賽第1月——2022年10月
東亞超級聯賽將成為星光四射的舞台——來自亞洲各大頂尖聯賽的頂尖球隊，集結本土球星和外援組成的首發陣容，爭奪100萬美元冠軍獎金。
10月12日，東亞超級聯賽將正式拉開帷幕：台北時間18:00時，首次參賽的安養KGC將在主場迎戰菲律賓PBA聯賽菲律賓杯冠軍；台北時間20:00時，菲律賓杯亞軍將在主場迎戰灣區翼龍。
本月焦點比賽：KBL亞軍 VS PBA冠軍
邊俊亨率領的安養KGC歷史首次將他們成功的進攻體系帶到馬尼拉。已連續兩年打進KBL總決賽的安養KGC，希望在東亞超級聯賽的賽場上延續良好的勢頭。
小組賽第2月——2022年11月
東亞超級聯賽第2月賽程相對寬松，為FIBA窗口期以及足球世界杯讓路。但每一場比賽都非常關鍵，因為2個小組都只有2支球隊能夠晉級季後賽。
本月焦點比賽：首爾SK騎士 VS 宇都宮王道
這是兩個聯賽衛冕冠軍之間的巔峰對決。台北時間11月2日18:00時，金善亨領銜的首爾SK騎士將在主場迎戰宇都宮王道。宇都宮王道上賽季季後賽未嘗一敗，是日本B聯賽最可怕的對手。
小組賽第3月——2022年12月
本月賽事將迎來6場前所未有的對決。
本月焦點比賽：首爾SK騎士 VS 灣區翼龍
台北時間12月28日18:00時，首爾SK騎士將在主場迎戰灣區翼龍。我們將看到最優秀的中國球員與KBL衛冕冠軍的歷史首次較量。安德魯·尼克爾森將在東亞超級聯賽的賽場上與首爾SK騎士再次狹路相逢。首爾SK騎士不久前剛剛與總決賽MVP金善亨以及外援MVP Jameel Warney完成續約。
小組賽第4月——2023年1月
本月共有8場比賽，舉辦地覆蓋各參賽聯賽市場。
本月焦點比賽：台北富邦勇士 VS 菲律賓杯冠軍
台北時間1月11日21:00時，台北富邦勇士將在主場迎戰PBA菲律賓杯冠軍。這將是一場快節奏的飆分大戰。我們將看到2020-2021賽季P. LEAGUE+聯賽MVP張宗憲再次與菲律賓頂尖球隊交手，此前，張宗憲曾在2015年以亞洲外援的身份代表起亞嘉年華隊征戰PBA比賽。
小組賽第5月——2023年2月
小組賽最後1個月暫時安排了2場比賽，此前所有因故延期的比賽將在本月完成補賽。
本月焦點比賽：琉球黃金帝王 VS 菲律賓杯冠軍
台北時間2月1日18:00時，琉球黃金帝王將在主場迎戰菲律賓杯冠軍。上賽季，琉球黃金帝王憑借一波20連勝，打出了日本B聯賽最成功的賽季之一。菲律賓杯冠軍將成為琉球黃金帝王再次沖擊東亞超級聯賽冠軍道路上的攔路虎。
2023年3月，史詩般的四強周末大戰將常規賽推向高潮。每組只有2支球隊晉級的情況下，各隊都不容有失。四強周末大戰將選擇在一座東亞地區最頂級的城市舉行，同時還將舉辦音樂節和多種球迷推廣活動。