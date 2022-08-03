兩廳院秋天藝術節10月展開　7檔節目帶領觀眾關懷社會

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國家兩廳院指出，第2屆秋天藝術節以「接關」作為開展，將人生比喻成一場遊戲，劇場則化身為遊戲中一道道關卡的「儲存點」，即使過程看似失敗，透過劇場獨有的思辨體驗，觀眾可以帶著過去經驗與養分繼續往前，一起接下未來的關卡。
今年藝術節以7檔節目作為實踐方式，分別就社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放及環境正義等7種議題及面向，邀請觀眾走進劇場尋找生命中的「儲存點」。其中最能體現對話與討論精神的線上互動節目《理想之城》，以「公眾參與」為核心，取得加拿大溯流劇團（Re:Current Theatre）獨家授權、台灣團隊在地化為中文版本，結合策略桌遊與劇場形式，邀請觀眾打造理想中的烏托邦。
7檔節目中，《寫給滅絕時代》為兩廳院今年加入永續劇場聯盟的國際共製節目，提倡「環境正義」;兩廳院自製節目《先行：無框的靈魂》討論「思想解放」的意義，攜手多位音樂家、台北室內合唱團、演出構作林煒傑及導演吳子敬，以有別於傳統的古典音樂會形式，結合劇場元素，呈現音樂家對思想的追尋與突破。
《非常上訴》透過「轉型正義」開啟對話，狂想劇場導演廖俊凱以虛擬法庭形式，邀請觀眾擔任國民評議團進行投票，反思台灣長達38年的戒嚴法，是否具有正當性；《搞砸的那一天》以「社會認同」為出發點，無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音首度與音樂家王榆鈞合作，帶來8段以死亡為題的社會邊緣人故事。
曾任職以色列巴希瓦現代舞團、現活躍於國際舞壇的編舞家李貞葳與匈牙利獨立藝術家法庫亞．佐坦以《崩-無盡之下》反映現今高成就社會期待下的低自我關照，直視人們不可避免的「身心失衡」議題；探究「女性自我實現」的編舞家余彥芳，則透過《四媽俱樂部》，思考台灣女性在自我、家庭及職涯之間的共同處境。
兩廳院表示，除演出節目，秋天藝術節還推出系列「特殊演後座談」，今年針對每一個作品和議題量身打造「跨界對談企劃」，以專訪文章、Podcast及前導影片的形式，邀請來自各領域的跨領域意見領袖與秋天創作者交流；此外，特別與大台北地區的獨立書店包含春秋書店、浮光書店、水牛書店、微貳讀冊、飛地書店及青鳥書店，合作推出秋天藝術節選書展及推薦書單，並與《報導者》合作，將藝術理念結合深度報導，推出特刊。
為體現以議題為主軸的核心精神，2022秋天藝術節首度規劃「秋天盲鳥票」活動，在創作者、節目類型及演出時間未明的條件下，邀請觀眾依據感興趣的議題做出選擇，為期一週吸引近千人參與，其中「思想解放」議題獲得近半數民眾的青睞，而「環境正義」議題則相對缺乏關注。
2022秋天藝術節將在10月14日至11月27日於國家兩廳院及線上平台登場，8月1日開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售。啟售後至8月31日止凡購買單張1200元（含）以上票劵，可享早鳥優惠85折。節目詳情與相關活動請至兩廳院官方網站或至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。