授勳裴洛西　蔡英文提3宣示：堅定護主權、強化防衛力

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蔡英文表示，裴洛西是台灣最堅定的友人，訪團的各議員也都是美國眾議院重要領袖，長期在各領域積極推動台美關係的進展。非常感謝各位此次來台，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。
蔡英文說，裴洛西與台灣有很深淵源，1999年10月時就曾訪台，當時她特別關心921震災後續情況，此後20年，台灣走出921陰影重建，更陸續克服各項挑戰。
蔡英文表示，20多年來裴洛西也持續關注台灣民主發展，並支持台灣國際參與，「我要對此表達最誠摯感謝」。
蔡英文說，裴洛西捍衛民主自由，對違反民主價值的言行更是勇於挺身對抗，這讓人印象深刻也很感動敬佩。
蔡英文表示，今年俄羅斯入侵烏克蘭，使台海安全成為全世界關注的另個焦點，民主台灣受到侵略，整個印太地區的安全都會受到最大衝擊，在這裡要特別向各位傳達，台灣面對變局的幾個基本態度。
第一，面對持續且刻意深高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主防線，也希望和全世界民主國家團結合作，共同維護民主價值。
第二，台灣會盡最大努力，強化本身自我防衛力量，並致力維護台海和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球貿易及供應鏈的穩定發展。
第三，台灣是美國可靠且可信賴的合作夥伴，台灣會持續與美國國會、行政部門，在印太區域安全、經濟發展、人才培育、供應鏈等強化合作，讓台美關係進一步提升。
蔡英文表示，再次感謝裴洛西訪團一行，在關鍵時刻以行度表達對台灣堅定支持，以及美國支持台灣自我防禦的一貫政策。頒授「特種大綬卿雲勳章」代表台灣對裴洛西的感謝，也期待透過更多相互合作，持續提升台美關係，一起讓民主光芒更加閃耀。