預祝裴洛西訪台順利！台商攜手議員 贈百碗「民主魚粥」
美國眾議院議長裴洛西睽違23年再次造訪台灣，2日晚間搭機抵達，成為國際關注焦點，民眾也非常開心能見證歷史，對此，民進黨市議員郭鴻儀表示，台南市仁德區一名在地蔡姓台商，為支持台灣民主與聲援庶民經濟，響應行政院「全民相挺、漁民放心」行動，感謝阿菊魚皮攤車一同合作，贈送鄉親上百碗的「民主魚粥」，活動開始後1個半小時100碗就全數發完。
郭鴻儀說，面對裴洛西議長訪台消息，大陸海關總署在8月1日深夜，突宣布暫停台灣逾百家食品進口，並考慮進一步限制台灣農漁產品，其實大陸打壓不只一樁，今年六月大陸片面禁止石斑魚輸入，以台南市大宗養殖魚種為例，包括虱目魚、台灣鯛、石斑魚以及午仔魚，其中台南石斑魚約4成外銷，外銷中國比例約91%，影響甚鉅，
郭鴻儀提到，台南市為農漁之都，大量農漁產品靠出口營利，面對大陸打壓是首當其衝，一名不願具名的蔡姓台商，為了響應行政院「全民相挺、漁民放心」行動，和阿菊魚皮合作，只送不賣「民主魚粥」，歡迎美國眾議院議長裴洛西，更希望議長回美後持續支持台灣農漁產品。
贈送活動在昨日傍晚17:00開始發送號碼牌，大約到18:30就發送完畢，郭鴻儀感謝蔡董展現挺民主護經濟具體作為，也感謝阿菊魚皮夥伴們響應，預祝美國眾議院議長裴洛西訪台順利成功，美台關係友好穩定。（編輯：林莞茜）