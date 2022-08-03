「裴洛西滾出台灣」竟在7-11門市螢幕狂放送！業者回應了
7-11出大包了！美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台訪問話題不斷，除了街頭有少數民眾舉牌抗議，反對裴洛西來台提升台海緊張局勢，現在更有網友爆料，今早8時許發現7-11門市內的廣告螢幕，大剌剌定格播放「裴洛西滾出台灣」，讓一早買咖啡的消費者全醒了，納悶是統一企業官方發言、民間買廣告、還是加盟店長個人情緒紓發，出包事件立刻在網路上引發熱議。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3）早展開在台灣的訪問行程，不只中國官方頻頻警告美方，且陸續禁止台灣多樣農產品、食品進口。除此之外，全台陸續有民眾上網爆料，7-ELEVEN門市內的大螢幕定格播放「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，且從多處門市都出現狀況回報來看，並非是單店出包事件。
現場直擊的陳姓民眾向《NOWnews今日新聞》表示，早上到台中市太平區新興路的7-ELEVEN門市買咖啡時，驚見電視廣告出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，且一直定格在同一畫面，中途並無更換其他廣告，陳姓民眾說：「從我進店一直到出去，大概十分鐘一直定格在那個畫面」。
批踢踢、爆廢公社等社群也相繼出現類似爆料，消費者爭相拍下驚人畫面，證明並非惡搞照片、也非單店出包。針對門市出現嚴重失誤，7-11官方也立即對外說明：「廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常。」