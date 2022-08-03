每3人就有1人恐皮蛇上身！醫：痛到想自殺　打疫苗可防

我是廣告 請繼續往下閱讀
帶狀疱疹的主要原因是水痘病毒再活化，李秉穎指出，「我們的一生中至少有3分之1的機會，會得到帶狀疱疹」只要小時候得過水痘，水痘帶狀疱疹病毒就會終生潛伏在體內的神經節裡，等到年紀大或是身體免疫功能比較差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會伺機活化，沿著神經分布、蔓延發病，最終在表層皮膚呈現出水泡的樣子，且伴隨著劇烈疼痛而即便康復後，還是可能會留下慢性後遺症「疹後神經痛」。
李秉穎進一步說明，「疹後神經痛」是帶狀疱疹最嚴重的併發症。因為病毒沿著神經感染，會對神經造成傷害，雖然復原後的疱疹乾掉結痂，但底層受損的神經可能依舊非常疼痛，讓患者無法好好睡覺，導致長期失眠，甚至因長期疼痛而終至憂鬱，嚴重影響生活品質，「是痛到讓人想自殺的那種痛」。帶狀疱疹雖然很少引起死亡，但如果蔓延到重要的神經叢，例如顱眼神經、顏面神經等就可能會造成生命功能的缺損，使視覺、聽覺受到影響，或是感染到臀部附近的神經時，還有可能造成大小便失禁，影響生活起居。
林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮提醒，帶狀疱疹常見的疹後神經痛就如同長新冠一般，且更好發於確診者中，即便帶狀疱疹表面皮膚的病灶痊癒，仍約有30%的患者無法從疾病中痊癒，持續地有疱疹神經痛的痛感，疼痛時間可長達數個月甚至數年之久，通常年齡越大疼痛時間越長，50歲以上的患者有超過半數的機率，在痊癒後會留下疱疹神經痛，從此飽受長期疼痛之苦。
「一開始是半邊頭在痛，2天後開始沿著顱眼神經、三叉神經冒出一些水泡，大概痛了2個禮拜才慢慢癒合。疼痛指數大約是量表中的5至6分，痛到無法入睡，需要鎮痛藥物介入的程度。」陳志榮也分享自己20歲長帶狀疱疹的過程，事實上，帶狀疱疹發病前只有痛覺，經常是莫名疼痛卻找不到原因，因為還沒有皮膚病灶時是無法診斷的，疹子發出來通常需要2天，其明顯沿著神經分佈的樣態，終能清楚診斷為帶狀疱疹。
陳志榮認為，免疫力通常從50歲開始走下坡，而帶狀疱疹及疹後神經痛都是年紀越大越容易發生的疾病，因此非活性疫苗就是一個很好的預防方法，疫苗的目標是不讓帶狀疱疹發生，幫助50歲以上民眾達到92%的保護力，減少病毒活化的發生，還能預防疹後神經痛達8成以上。陳認為，接種疫苗發病了比較不會痛，待急性疼痛期過去後，也能降低慢性後遺症的機率，是最有效率的方法。
李秉穎也說，「時代越進步，得到帶狀疱疹的發生率就越高」，帶狀疱疹能夠發展出疫苗，就是很重要的事情，因為社會走向高齡化及現代化，使得與免疫力息息相關的帶狀疱疹多了許多趁虛而入的機會，他提醒，民眾應保持健康的生活型態，讓生活作息正常，不要熬夜、不要過度疲勞、不要日夜顛倒。
針對8月即將上市的非活性疫苗，李秉穎說明，目前仍屬自費疫苗，應打2劑，每1劑價格約為8000至9000元，2劑施打間隔為2個月，建議50歲以上或是18歲以上免疫不全者自費接種。