深入社區向新住民宣導反賄選　移民署攜手屏東縣選委會

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屏東縣選舉委員會副總幹事陳明興提醒，投票日當天不能以任何形式拉票，即使1對1透過網路社群私訊拉票、手機傳簡訊也不可以，不要轉貼催票訊息，更不可以身穿與候選人相關的衣服前往投票，另外也要注意，投票時不能攜帶手機、攝影機拍照錄影、更不可以亮票或撕毀選票。
屏東縣政府政風處科長陳治中進一步宣導公平選舉的重要性，提醒若有候選人以免費招待餐飲、巴士旅遊，或是以贈送救濟白米、沙拉油、高額生活用品等方式要求換取選票，都是賄選態樣之一，請新住民朋友一定要小心，不要協助發放這些選舉禮品或拉人頭旅遊，一時不察就可能成為賄選幫兇。另外，屏東縣專勤隊也提醒「反賄五撇步」，也就是「接」接近賄選候選人；「保」保存賄選證據；「打」撥打檢舉電話；「訴」起訴就領四分之一獎金，一審判決有罪再領四分之一；「搞定」判決有罪確定，領取其餘全部獎金，而且檢舉獎金最高額為新臺幣1,000萬元，希望新住民朋友不僅要拒絕賄選，也能夠勇於檢舉買票行為，共同打擊賄選歪風。
屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，本次課程特地深入社區，前往枋山鄉舉行，讓平時忙於工作的新住民朋友，能充分瞭解並體驗實際投票過程，更於課程中加強宣導「乾淨選舉、從我做起」，希望新住民朋友能珍惜手中寶貴的選票，此外，若知道有賄選情事，也可撥打屏東縣服務站專線08-7661885，過程中除了嚴格保密身分，還有專業通譯可協助翻譯，不需擔心語言不通，歡迎新住民朋友踴躍提出檢舉，共同守護台灣民主核心價值。