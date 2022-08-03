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深入社區向新住民宣導反賄選　移民署攜手屏東縣選委會

▲新住民朋友認真上課，與講師熱烈互動。（圖／移民署提供）
▲新住民朋友認真上課，與講師熱烈互動。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-03 11:13:47

九合一選舉即將在今年11月26日舉辦，為幫助新住民瞭解民主選舉制度，移民署南區事務大隊屏東縣服務站及專勤隊，日前特別攜手屏東縣枋山鄉新住民關懷協會、屏東縣選舉委員會、屏東縣政府政風處，共同辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程，除了向新住民朋友宣導反賄選，還讓他們實際體驗從領取選票、蓋印到投入票匭等一系列流程的模擬投票，搭配通譯人員在旁即時解說，大家都認真地進行模擬投票，現場氣氛互動十分熱烈。

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枋山鄉新住民關懷協會理事長阮玉饒分享課後心得，她表示自己雖然也有投過票，但參加活動才知道，原來投票過程還有許多需要注意的重要規定，例如以前曾看到朋友在投票日當天，於LINE群組好心提醒記得投票，還順帶為自己喜愛的候選人拉票，原來這樣是違法行為，可處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，另外，也曾發生朋友拿私章蓋印選票，或蓋錯候選人想換一張新選票的情形，還好在亮票之前就被工作人員及時阻止，這些都是因為不了解投票規則才會發生，很感謝移民署今天舉辦的課程，讓新住民朋友們瞭解如何投票，未來一定會積極參與各種選舉。

屏東縣選舉委員會副總幹事陳明興提醒，投票日當天不能以任何形式拉票，即使1對1透過網路社群私訊拉票、手機傳簡訊也不可以，不要轉貼催票訊息，更不可以身穿與候選人相關的衣服前往投票，另外也要注意，投票時不能攜帶手機、攝影機拍照錄影、更不可以亮票或撕毀選票。

▲新住民姊妹認真實作模擬投票過程。（圖／移民署提供）
▲新住民姊妹認真實作模擬投票過程。（圖／移民署提供）
屏東縣政府政風處科長陳治中進一步宣導公平選舉的重要性，提醒若有候選人以免費招待餐飲、巴士旅遊，或是以贈送救濟白米、沙拉油、高額生活用品等方式要求換取選票，都是賄選態樣之一，請新住民朋友一定要小心，不要協助發放這些選舉禮品或拉人頭旅遊，一時不察就可能成為賄選幫兇。另外，屏東縣專勤隊也提醒「反賄五撇步」，也就是「接」接近賄選候選人；「保」保存賄選證據；「打」撥打檢舉電話；「訴」起訴就領四分之一獎金，一審判決有罪再領四分之一；「搞定」判決有罪確定，領取其餘全部獎金，而且檢舉獎金最高額為新臺幣1,000萬元，希望新住民朋友不僅要拒絕賄選，也能夠勇於檢舉買票行為，共同打擊賄選歪風。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，本次課程特地深入社區，前往枋山鄉舉行，讓平時忙於工作的新住民朋友，能充分瞭解並體驗實際投票過程，更於課程中加強宣導「乾淨選舉、從我做起」，希望新住民朋友能珍惜手中寶貴的選票，此外，若知道有賄選情事，也可撥打屏東縣服務站專線08-7661885，過程中除了嚴格保密身分，還有專業通譯可協助翻譯，不需擔心語言不通，歡迎新住民朋友踴躍提出檢舉，共同守護台灣民主核心價值。

▲移民署屏東縣服務站、屏東縣選委會、屏東縣政府政風處與屏東縣枋山鄉新住民關懷協會姊妹們齊心宣導反賄選。（圖／移民署提供）
▲移民署屏東縣服務站、屏東縣選委會、屏東縣政府政風處與屏東縣枋山鄉新住民關懷協會姊妹們齊心宣導反賄選。（圖／移民署提供）

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