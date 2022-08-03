七夕前超商熱賣避孕商品？保險套只排第三 冠軍是「它」
明（3）日就是七夕情人節，情侶們共度美好春宵同時，「安全措施」可不能少！超商萊爾富整理七夕情人節避孕商品熱銷排行榜，意外發現近一週排行第一的竟然不是保險套，反而是「驗孕筆」奪冠，亞軍則是「潤滑劑」，反而保險套相關商品只排在第三到第六名。東吳大學社會資源處長姚淑文表示，超商通常比較屬於即時購買，銷售對象以一般大眾為主，目前國家提供很多的育兒政策，即便是未預期懷孕，也可以透過醫療或社福系統尋求資源協助，學生則可向學校輔導中心尋求修課年限延長等措施幫助。
姚淑文說，購買驗孕筆不一定需要18歲成年才能買，通常來說學生族群如果想購買驗孕筆，多會選擇藥妝店通路，而超商發現驗孕筆熱銷，主要很可能是一般大眾、上班族為主。除了還是提醒大家要注意安全性行為以外，如果真的發生未預期的懷孕，女性朋友其實可以尋求醫療或社福系統尋求資源協助，也可以找親友或諮商單位討論，不用過度擔心。至於學生族群如果未婚懷孕，現階段教育單位都有完整的輔導支持，無論是學業或心理上都能提供協助。
過完情人節不想提早過「父親節」，避孕商品還是不能少。為搶攻七夕情人節商機，萊爾富明日至8月8日也推出杜蕾斯全品項單件85折優惠，實際販售品項將依各門市現場為主，售完為止。
而情人節當然少不了送禮，萊爾富即日起至8月23日於Hi-Life VIP APP推出會員限定「櫻桃小丸子の日常」點數加價購活動，共祭出32款超人氣日本國民經典卡通動畫《櫻桃小丸子》超萌周邊小物，是打動情人芳心的絕佳首選好禮之一。如果想為另一伴量身打造燭光晚餐的食材，又來不及去買菜，萊爾富也祭出多項優惠，如特選肩胛沙朗(單片售價120元)，8月23日前享2片特選肩胛沙朗只要169元、超值牛五花火鍋片(單盒售價159元)，同一期間，享2盒超值牛五花火鍋片只要269元。喜歡吃魚的情侶，還可選擇指定冷凍導櫃區生鮮海鮮，享吃好魚兩件88折、3件83折。