《超偶》爆黑幕！張芸京忘詞2次仍奪冠 復活賽全為她
節目《小明星大跟班》明（4）日晚10點播出「超偶、星光幫同學會！歌唱選秀節目背後的秘辛」，對於選秀節目是否有選手被「內定」？這話題讓參加《超級星光大道》的梁一貞，特別有感並覺得委屈，因為她以發片歌手身份參賽，就被觀眾和同期選手認為她是製作單位安排好的選手：「我壓力真的很大，因為一直被砲轟，不過後來大家就放心了，因為我被淘汰。」同樣也參加《超級星光大道》的林鴻鳴，則有不同的參賽感想：「那時候進到前10強，感覺節目為了多樣性，會特地留下某種歌路的選手，像我就是陽光型的偶像選手，可以撐到第3名。」
在第2屆《超級偶像》獲得冠軍的艾成，大膽爆料選手的排名有黑幕：「像張芸京忘詞2次都一直敗部復活回來，復活賽就是為了她而設立的，後來幾屆都沒有。」這讓一旁的張芸京相當尷尬，更頻頻解釋自己從沒想過會拿冠軍。而符瓊音也分享節目沒播出的秘辛片段：「我們那屆發生一件滿大的事，那時候已經進入10強，有選手整段大忘詞，製作人就說你要不要換一首最強的歌？所以我們所有人都知道他是當場重比重錄，雖然他後來受到大家的壓力，自己提出要退賽。」艾成還補充：「當時還把現場觀眾全部清場，『處理完』後再進來重錄，因為復活賽已經被罵爆，不能再辦復活賽！」
選秀節目還時常爆出選手不合的傳言，但江明娟就否認這個說法，她認為這只是節目想營造緊張的比賽氛圍：「像我跟張芸京，10場有8場都會鬥在一起，我覺得我們是被刻意營造出敵人的感覺。」但張芸京卻有個隱藏多年的祕密，趁節目希望求得江明娟的原諒：「那時候我很迷信，我就去算命，那個師父就有跟我講，明娟在我背後作法，然後我就相信了，但這件事我一直沒跟她講，我覺得對她蠻羞愧的。」得知真相的江明娟則感到訝異：「我們一群人去唱歌，她有一個很好的朋友還過來跟我說，『如果妳繼續欺負張芸京，妳給我試試看』！」